'El secreto de Marrowbone' es un carísimo drama de sobremesa anacrónico y tramposo

El modelo de cine de género proveniente de producciones a través de mediaset ya resulta sencillo de otear a leguas de distancia. Tanto que sólo anunciarse una de sus producciones uno se echa a temblar cuando ve aparecer el nombre de Juan Antonio Bayona relacionado. Y es que, con el incomprensible prestigio de un producto tan impostado y anticuado como ‘El Orfanato’ (2007), el director creó un patrón de producción que ya olía a naftalina.

Con ‘El secreto de Marrowbone’ se evidencia de forma cristalina que la suma de elementos de éxito de anteriores productos de la casa ha sido cocinada en laboratorio, y mezclada antes de servir, para gustar al mayor rango de públicos posible. A priori no hay ningún problema con la orientación comercial gracias su cuidado en la fotografía, sus paisajes o su intento de parecer un largometraje “hecho fuera”, lo grave es. Bueno, lo grave es todo lo demás.

Cine de terror para la abuela

El último ejemplar de este estilo al que me gusta llamar “cine de terror para tu abuela” es esta vergonzosa recreación de ‘Los Cinco’ en versión oscura. Básicamente, la historia de un grupo de hermanos que esconden un oscuro secreto en su casa apartada en el monte, daba para un drama gótico en la estela de Lemony Snicket, sin humor perverso y pasado por el filtro de V.C Andrews, pero todo se dilapida por su amalgama de elementos de miniserie dramática televisiva.

Telecinco conoce a su público. Parece que tiene pillado el truco a los potenciales espectadores que van a mamar su publicidad de la mañana a la noche en su vertedero catódico y codifica sus películas con su cóctel de ingredientes de prestigio. A saber: paisajes asturianos, música cursi reminiscente de “película de época” de los 90, subtrama de triángulo amoroso tópica y los elementos de terror reducidos a niños monos poniendo caras de asombro y pobretones sustos de volumen de manual.

Por si acaso, le dan un toquecillo entrañable con las monerías del benjamín, un poco de juegos, un poco de conflicto con peleas entre hermanos y un villano gazmoño que no solo quiere quitarles la casa a los protagonistas sino casar con la buena moza de ‘La Bruja’ (The VVitch, 2015) que también le gusta al hermano guapo. Y cuando no queda ni un cliché por meter a presión nos vamos enterando del misterio que rodea la casa y el pasado oscuro de los muchachos es más sórdido de lo que podría esperarse.

Un giro estúpido viene a verte

Un punto interesante que hace que la concepción formal, anacrónica y desfasada en su deseo de mezclar de todo un poco, tenga una vía de redención en su oscuridad inherente. Pero tan pronto se va revelando todo lo que hay detrás pasamos de la decepción a la vergüenza ajena. Alguien debería entrar en los despachos de la productora y comentarle que poner siempre como vara de medir del modelo de éxito una buena película como ‘Los Otros’ (2001) en 2017 es como si HBO utilizara ‘Falcon Crest’ como espejo de calidad.

Sean fruto de la novela o del guionista, los giros alcanzan en 'Marrowbone' un nuevo nivel de insulto al espectador, pasando de manido momento de negación del género a, directamente, romper cualquier barrera de plausibilidad con trucos baratos y adecuación de situaciones al gusto. Concesiones a lo que la película debería ofrecer por decreto comercial y no conformes y honestas a las sorpresas que buscan en su recta final, que podrían funcionar si todo hubiera tenido un tono acorde.

El resultado, sin embargo, no solo es inane y tramposo, sino que además también quiere introducir temas de lidia con la enfermedad y drama social marca Bayona, es decir, elementos tan rancios como la guía para la superación de ‘Un monstruo viene a verme’ (2016) cogidos por los pelos. Mientras, ‘El secreto de Marrowbone’ desaprovecha su reparto y sus medios haciendo perder el tiempo al espectador que busque algo más que un drama de sobremesa con buena fotografía.