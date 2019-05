'Juego de Tronos: La última guardia': una carta de amor con la que HBO homenajea al equipo que hizo posible el final de la serie

‘Juego de Tronos’ se despidió para siempre la semana pasada con ‘El trono de hierro’, un estupendo último episodio que daba cierre a ocho temporadas inolvidables. Hay varias precuelas en desarrollo y muchas series que aspiran a ocupar su lugar en el corazón de los espectadores, pero ya no será lo mismo.

Para recordárnoslo, HBO tenía preparada una última sorpresa con ‘Juego de Tronos: La última guardia’, un minucioso documental que se centra en el trabajo de todo el equipo que ha habido detrás de la última temporada de la serie. La parte del espectáculo que permitieron los 90 millones de dólares invertidos ya la disfrutamos a lo largo de seis episodios y aquí toca dar un merecido homenaje a aquellos que lo hicieron posible.

No esperéis lo que no es

Es inevitable que muchos destaquen los momentos en los que las estrellas de la serie figuran en pantalla como la reacción de Kit Harington tras la grabación de su última escena o durante la lectura de guion del último episodio cuando su personaje acaba con Daenerys -la divertida réplica de Emilia Clarke tampoco tiene desperdicio-, pero aquí eso son detalles para ilustrar lo que realmente le importa a ‘Juego de Tronos: La última guardia’: aquellos detrás de las cámaras.

La principal excepción es el hincapié que se hace sobre Vladimir Furdik, el actor que se esconde detrás de todo el maquillaje que daba forma al Rey de la Noche. Él también tiene su merecido homenaje en una parte que tiene lugar en España, en la cual también se muestra la pasión de los fans de la serie que hay en nuestro país. Aunque a su manera él también era hasta cierto punto invisible.

Viendo las diferentes experiencias y el esfuerzo realizado por todo el equipo queda claro que dieron lo mejor de sí mismos. Hay detalles aquí y allá interesantes como la solución tomada para poder destruir Desembarco del Rey en ‘Las campanas’, pero lo que prima es el interés humano, buscando la emoción genuina en todo momento y saltando por distintos departamentos para que entendamos mejor el descomunal trabajo que suponía sacar adelante ‘Juego de Tronos’.

Un merecido homenaje

Sí es cierto que se echa en falta algo más de interés en lo puramente técnico. Hemos tenido pequeños making of de cada episodio con la excepción del último, por lo que por esa vía tenían la oportunidad de darnos más detalles como por ejemplo del impresionante plano en el que parece que Daenerys tiene unas alas de dragón. Algo así habría estado bien pero ‘Juego de Tronos: La última guardia’ en ningún momento promete que vaya a ir por esa vía.

Obviamente no todas las vivencias resuenan con la misma fuerza en el espectador -hay alguna de la que si me pidierais que destacase algo ahora mismo, probablemente no recordaría nada- y las casi dos duraciones de metraje resultan algo excesivas, pero aquí es algo que se puede perdonar y no cuando sucede en epílogos interminables dentro de la propia obra.

Y es que no hay ninguna ambición artística real en ‘Juego de Tronos: La última guardia’, como tampoco hay un interés real en mostrar secretos de la serie. Es todo un gran y merecido homenaje que nos permite conocer un poco a la familia detrás de la misma y de paso echar un pequeño vistazo a cómo lidiaron algunos de los protagonistas con su despedida de la serie. También funciona muy bien ese mensaje que deja Emilia Clarke para dejar atrás a Daenerys.

¿Es recomendable verlo para cualquier fan de la serie? Hasta cierto punto sí, pero no esperéis el documental definitivo sobre ‘Juego de Tronos’ porque ‘La última guardia’ no lo es. Lo que sí encontraréis es una sentida carta de despedida, un recordatorio de todo lo que había detrás de la misma y pura emoción mostrada en función de la situación y la persona concreta -en cierto momento hasta alguien llega a decir que la serie le ha salvado la vida...-.