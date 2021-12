'Aquellos maravillosos años': un inteligente y simpático reboot en Disney+ que acierta con su mirada a los años 60

Hay una decisión que me parece bastante curiosa en la nueva versión de 'Aquellos maravillosos años' ('The Wonder Years'), que ha llegado esta semana a Disney+: que, en vez de retrotraerse unos 20 años como la serie original, deciden visitar el mismo periodo de tiempo, con un salto mayor (más de medio siglo).

Pero la decisión tiene bastante lógica, ya que al estar protagonizada por una familia afroamericana en Montgomery, Alabama, tiene mucho sentido comenzar a finales de los años 60, una época especialmente importante en la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos.

De hecho parte del, por otro lado, notable piloto transcurre el 4 de abril de 1968, fecha del asesinato de Martin Luther King Jr. Pero, más allá de los hechos históricos y de sus implicaciones en los Williams, el guion de Saladin K. Patterson no pierde nunca el centro de la serie: una dramedia familiar protagonizada por el joven Dean (Elisha Williams) y su propia transición de niño a adolescente.

Una mirada nostálgica pero consciente de una época

En este sentido la propuesta mezcla las desventuras del joven muchacho y una mirada de frente a un pasado en el que las cosas eran bien diferentes. Sobre todo si eres negro. 'Aquellos maravillosos años' no es tímida en explorar no solo el contexto histórico sino la convivencia entre negros y blancos en la Alabama post Jim Crow.

Entre conversaciones y gestos, la serie nos muestra diversas actitudes y distintos modos de entender, por ejemplo, qué es racista. Todo esto con la capa nostálgica que ello supone y bajo el filtro de la inocencia del pequeño Dean. Esto da juego a que, a expensas del protagonista, enseguida nos demos cuenta de lo que no se dice.

Algo al que se le suma la narración de Don Cheadle como un Dean adulto. Un buen acierto de casting y no es el único. Dulé Hill está francamente bien como el padre de familia y el resto no se quedan atrás.

El mayor defecto (por así decirlo) es que no deja de tener esa condición de "comedia de network", con todo lo que ello limita (tanto en aspectos artísticos/creativos como técnicos), que podría echar para atrás a la gente acostumbrada a propuestas más "de prestigio". Pero si se le da una oportunidad creo que uno sale reconfortado.

El episodio piloto es realmente estupendo. De hecho tenía algo de temor por dejarme llevar con el entusiasmo ya que no sería la primera vez que una serie sufre de pilotitis. Sin embargo, los siguientes confirman que estamos ante una comedia familiar bastante especial y agradable.