'La mujer en la ventana': Amy Adams sostiene un thriller de Netflix que no exprime su retorcida premisa

'La mujer en la ventana' debería haberse estrenado en cines el 4 de octubre de 2019, pero el primer montaje de la película no terminó de resultar satisfactoria, por lo que se retrasó hasta el 15 de mayo de 2020. La pandemia de coronavirus también impidió que pudiéramos verla entonces y varios meses después Fox concretó su venta a Netflix.

Finalmente es este viernes 14 de mayo cuando llega una película que es muy fácil de vender. Y es que 'La mujer en la ventana' es la adaptación de una novela de éxito con un potente reparto encabezado por Amy Adams y un solvente director como Joe Wright tras las cámaras. Además, cuenta una intrigante historia que de entrada nos remite a la obra maestra 'La ventana indiscreta'.

A medio gas

Sobre el papel cuesta no sentirse atraído hacia 'La mujer en la ventana', incluso aunque uno recuerde alguna operación similar en los últimos años como el caso de la deficiente 'La chica del tren'. Tanto retraso tampoco jugaba a su favor, pero lo realmente importante es que se trata de un discreto thriller que a duras penas no llega a aburrir al espectador.

El punto de partida de 'La mujer en la ventana' es tan sencillo como estimulante: una mujer que padece agorafobia ve cómo se comete un crimen en la casa de sus vecinos pero nadie parece creerla. De hecho, surge la duda sobre su delicado estado mental ha provocado que viera algo que no ha sucedido realmente.

El mayor interés de la película está precisamente en ver cómo Adams se sumerge de lleno en el papel de Anna Fox, una psicóloga que padece un trauma que ha cambiado su vida para siempre. Durante muchos momentos de la película, es el trabajo de la actriz lo que impide que la cosa se venga abajo, pues 'La mujer en la ventana' presta especial atención al retrato de la protagonista, pero lo hace recurriendo a soluciones dramáticas poco inspiradas y que carecen de la fuerza necesaria cuando buscan la sorpresa.

Esto último es especialmente grave en un thriller que busca mantener en vilo al espectador sobre lo que está sucediendo en realidad, ya que la tensión que debería definir a 'La mujer en la ventana' desaparece cuando te ves venir lo que va a suceder. Entiendo que es un elemento importante para jugar con la duda alrededor de lo que sucede, pero la película no da la talla en este punto.

Para pasar el rato sin esperar gran cosa

Además esto deriva en un daño colateral, ya que queda menos espacio para desarrollar el resto de personajes. Claro que tener a actores del nivel de Gary Oldman o Julianne Moore ayuda, pero su impacto se diluye si el uso que haces de ellos es tan intrascendente. Es verdad que esto ayuda a que sea menos evidente quién podría estar detrás de todo, pero esa ventaja no compensa si es a costa de que Adams sea la única con un personaje interesante.

Todo ello podría haberse compensado hasta cierto punto con un trabajo de dirección echado hacia delante que buscase aprovechar los limitados escenarios para jugar realmente con ellos. Es cierto que no esperaba que Wright hiciese algo similar a lo juguetón que se mostró David Fincher en 'La habitación del pánico', pero sí un enfoque que fuera más allá de lo pulcro y elevase la película de alguna forma, pero apenas hay un par de momentos e ideas que dejan ver que detrás de 'La mujer en la ventana' hay alguien con personalidad y no un cineasta que se contenta con dotar de cierto ilusión de elegancia a la película que no engaña a nadie.

Repaso todo lo que he dicho hasta ahora y puede parecer que 'La mujer en la ventana' es poco menos que un desastre salvado por la interpretación de Adams cuando lo cierto es que estamos más ante una oportunidad de ofrecer un thriller apasionante y no una propuesta más de andar por casa, de esas que podría disfrutar con moderación tu familia mientras la ve sin prestar. Entretenido en el mejor de los casos y obviando sus fallos, pero sin llegar a causar nunca angustia alguna, ni siquiera cuando se descubre el pastel, aunque ahí es donde la película se esfuerza más.

En resumidas cuentas

'La mujer en la ventana' no es gran cosa, tiene el look de un buen thriller y también el reparto, pero le falta la convicción necesaria para aprovechar los ingredientes que tiene a su disposición. El resultado acaba siendo una película demasiado cómoda que en lugar de agitar al espectador consigue no aburrirle. Tampoco es que Adams brille tanto como otras veces, pero con eso le da para ser la mejor de la función con diferencia.