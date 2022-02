'Operación Marea Negra': una vibrante miniserie de Amazon sobre la increíble historia real del primer narcosubmarino apresado en Galicia

El primer narcosubmarino atrapado en territorio europeo fue en Galicia hace apenas tres años y ahora su historia ha servido como base para 'Operación Marea Negra', una intensa miniserie que Amazon Prime Video estrena este viernes 25 de febrero.

'Operación Marea Negra' consta de apenas cuatro episodios, algo que ayuda a darle cierto toque vibrante para que el interés nunca decaiga en exceso. Luego es cierto que quizá peca de cierta superficialidad a la hora de definir a sus personajes, pero es que aquí parece interesar más la constante sensación de peligro y el instinto de supervivencia de su protagonista.

Con las ideas claras

Escrita por Patxi Amezcua y Natxo López, 'Operación Marea Negra' tiene muy claro cuál es la función de cada uno de los cuatro episodios, con el primero centrado más en situar a su protagonista, entender sus motivaciones y ver qué le llevó a aceptar una misión casi suicida.

Ese capítulo inicial es también el que presta más atención a los personajes. No es que haya un trabajo de desarrollo especialmente brillante en este aspecto -se tiende un tanto a lo esquemático a la hora de perfilarlos a todos ellos, quizá con la excepción del protagonista encarnado con solvencia por Álex González-, pero al menos no se cae en el error de convertirlos en meros títeres vacíos de personalidad.

No obstante, ya de entrada se nota que lo que busca la serie por encima de todo es potenciar esa intensidad a la que me refería antes y utilizarla como gancho para atrapar al espectador y no soltarle hasta la resolución de la historia. Ahí sí que 'Operación Marea Negra' cumple, sabiendo ir cada vez a más sin que resulte forzado o fuera de lugar.

Para ello resulta vital el trabajo de dirección de Daniel Calparsoro y Oskar Santos, pues cada uno de ellos firma dos episodios, contando en todos ellos con la ayuda de Joao Maia en la realización. Siendo justos, es verdad que el interés crece cuando pasamos a bordo del semisumergible, tanto por lo bien que le siena el toque más opresivo a 'Operación Marea Negra' como por el choque de personalidades entre los allí presentes.

Cumplidora

Además, eso se consigue sin sacrificar la agilidad de la que había hecho gala hasta entonces. Lo importante en 'Operación Marea Negra' es que en cada episodio haya un sentimiento de progresión evidente, aunque para lograrlo haya que recurrir en ocasiones puntuales a fuegos de artificio narrativos, ya que no importa tanto el drama por el que pasa su protagonista como potenciar la sensación de una constante huida hacia adelante.

Por ello, los responsables de 'Operación Marea Negra' dejan bien pronto de lado la idea de jugar con la esperanza de que puedan completar su misión para prestar más atención a los diferentes peligros que ha de ir sorteando Nando. La desesperación no tarda en hacer acto de presencia, lo cual permite crecer a su protagonista al mostrarse muy resolutivo.

Esto permite a esta miniserie de Ficción Producciones, compañía que ya estuvo detrás de la discreta '3 caminos', que sus puntos fuertes brillen más que sus debilidades y que al espectador no le importe seguir viéndola. A fin de cuentas, son pocos episodios pero con suficiente fuerza para que la opción de no levantarte de tu sofá o de no molestarte en pensar otra cosa para ver se acabe imponiendo.

Por lo demás, el tratamiento de la acción en 'Operación Marea Negra' es sencillo pero eficaz. No esperéis aquí ninguna escena muy espectacular, pero sí que esta faceta de la historia funcione como un complemento bastante apañado. Eso sí, a la hora de dar vigor a la serie, acaba funcionando mejor todo lo referente a los conflictos personajes entre los tres desconocidos que se ven obligados a convivir en el semisumergible.

En resumidas cuentas

'Operación Marea Negra' no es una gran miniserie, pero sí que ofrece lo suficiente para que uno no sienta que haya perdido el tiempo viendo sus cuatro episodios. Su apuesta por la intensidad le sirve para resultar lo suficientemente vibrante como para olvidar en parte que quizá se está pasando muy por encima de aspectos que podrían haber dado mucho más de sí.