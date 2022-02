Por qué 'Super... ¿quién?' es la comedia mamarracha perfecta para los fans de los superhéroes

Este 25 de febrero llega a nuestras salas de cine 'Super... ¿quién?', una comedia francesa de Philippe Lacheau que se pitorrea del cine de superhéroes sin ningún pudor con sablazos y guiños hacia las grandes franquicias de Marvel y DC.

Lacheau produce, dirige y protagoniza esta parodia que encabezó la taquilla francesa tras su estreno. Completan el reparto principal de la película francesa Jean-Hugues Anglade, Élodie Fontan, Alice Dufour, Georges Corraface, Julien Arruti y Tarek Boudali.

Superhéroes a la francesa

Nuestro protagonista es Cedric, quien intenta seguir su sueño de convertirse en actor sin demasiada suerte. Sin embargo, su gran oportunidad le llega de rebote cuando consigue el papel protagonista en una película de superhéroes.

La cosa va rodada y por fin Cedric podrá ganarse el resto de sus amigos y de su padre, incluso trabajar con su actor favorito. Como todo no podía ser tan fácil, un día surge una emergencia y Cedric se marcha del rodaje sin quitarse su traje de Badman y sufre un accidente de tráfico. El choque le deja con una amnesia galopante y cuando despierta está convencido de que es un superhéroe y la trama de la película que estaba grabando totalmente real.

A 'Super... ¿quién?' le cuesta un poco arrancar, ya que se toma su tiempo (y bastante) para irnos sentando las bases de la trama y presentarnos a todos los jugadores. Porque aunque la chicha principal de la historia es bastante simple, terminamos contando con un reparto más grande de lo que en un momento parecía y con varias tramas que terminan culminando juntas con una costura que se va hilando poco a poco.

Eso sí, una vez despega el conflicto principal, ya todo va cuesta abajo y sin frenos. Os decíamos más arriba que estamos ante una parodia del género de adaptaciones cómic, que rescata lo mejor de películas como 'Scary Movie' o 'Superhero Movie' para sacarle los colores al cine de superhéroes actual.

Esto no significa que haga falta llevar todo el Universo Marvel o el de DC al día para seguir la película, ya que tiene el suficiente contenido original como para mantenerse en pie por sí sola... Pero sí que es cierto muchísimos de los gags más acertados están pensados por y para fans del género y que se le va a sacar más partido a 'Super... ¿quién?' si estamos relacionados con ciertos superhéroes y sus adaptaciones más recientes a la gran pantalla.

Y es que al final, 'Super... ¿quién?' es una película de humor muy mamarracha y cafre, con muchísimo slapstick, tortazos y situaciones ridículas que en muchas ocasiones te llegan a generar risa (aunque sea incómoda) simplemente por la vergüenza ajena que provocan sus protagonistas.

Risa sin más pretensiones

Porque no, no estamos ante una película francesa de humor refinado y elevado, y si no entras al juego y la aceptas como tal no vas a pasar el buen rato que te puede dar, si no algunos de los puntos un poco más salvajes pueden ser difíciles de digerir.

Otro punto a su favor es que dura lo que tiene que durar, y ojo que esto no es malo, porque no le hace falta tres horas de metraje para contarte lo que quiere. Su trama y lo que intenta es muy sencillo y sin pretensiones y Lacheau y el resto del equipo lo aprovechan de principio a fin. Y aún así, 'Super... ¿quién?' no solo se queda en el humor físico y fácil, también consigue colar algunos momentos de crítica a la industria cinematográfica y pullitas al cine francés en medio de los bandazos de referencias a los Vengadores o Batman.

Hay demasiadas partes de la trama que resultan muy como casualidades que tienen que pasar. Aunque ojo, al final también hay un par de giritos que consiguen terminar de hilar satisfactoria y sorprendentemente algunos detalles y personajes que quizás no terminaban de encajar del todo.

Pero precisamente parte de su encanto es esto, la sencillez y una ristra de gags que aprovechan un momento perfecto de "overbooking" de películas de superhéroes para reírse de toda la industria en su cara con un protagonista que intenta dar lo mejor de sí para convertirse en el héroe que cree ser.