'Reina Roja' engancha y entretiene, pero no enamora. Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian brillan en la esperada serie de Amazon Prime Video

'Reina Roja' es la gran esperanza de Amazon Prime Video en España para este 2024. Basada en el popular libro de Juan Gómez-Jurado, desde el primer momento quedó claro que se trataba de un proyecto muy especial para la plataforma y que estaba destinado a convertirse en poco menos que un puñetazo encima de la mesa.

Con el claro objetivo de intentar llegar a la mayor cantidad posible de público, 'Reina Roja' es una serie con vocación de blockbuster televisivo. A su manera representa para Prime Video algo similar a lo que fue el año pasado 'La chica de nieve' para Netflix, dándose incluso la coincidencia de que cada una de ellas cuenta con 7 episodios. Habiendo disfrutado con ambas -aunque sin que ninguna de ellas me haya terminado de entusiasmar-, creo que 'Reina roja' es mejor.

Los protagonistas por encima del misterio

Una cosa que tengo bastante claro es que 'Reina Roja' es el equivalente televisivo a una hamburguesa gourmet. No es la mejor comida del mundo y hay muchas variantes con ingredientes más o menos similares, pero eso es algo que te da igual cuando encuentras una que realmente merece la pena. En mi caso personal no creo que estemos ante uno de esos casos, pero sí tengo claro que va a sentirse como un manjar para un amplio sector del público.

En el fondo de su corazón, 'Reina Roja' no deja de ser otra historia en la que un dúo improbable investiga un caso extraordinario, pero lo más curioso es que a la verdad ese misterio acaba siendo lo menos interesante de la función. Y eso que el juego inicial que propone sí que engancha, pero luego va perdiendo gas a medida que se va esclareciendo todo.

Eso podría haber sido una herida de muerte para otras producciones similares, pero 'Reina Roja' logra sobreponerse a ello, en especial por lo bien elegidos que están Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian para los papeles de Antonia Scott y Jon Gutiérrez. Ambos brillan por separado abordando personalidades que se salen de lo común, algo más evidente en el caso de ella pero también innegable con él, y también muestran una química envidiable siempre que comparten escena.

Por ese lado viene también una de las principales fortalezas de la serie, y es que tiene una galería de personajes muy particular sin que se limiten simplemente a abrazar su componente más excéntrico. Y es que del mismo modo que apuntaba a nivel general que la serie busca ser lo más accesible posible, también hay que reconocer que en lo referente a los personajes más destacados toma decisiones muy concretas sobre lo que quiere que cada uno de ellos aporte a la serie.

Un buen ejemplo de ello lo tenemos con el jefe de Antonia interpretado por Àlex Brendemühl, quien opta por una interpretación que me chocaba siempre que hacía acto de presencia. En ningún caso es que lo haga mal, pero sí que estando bastante familiarizado con su carrera -es un actor que me gusta bastante desde que vi 'Las horas del día'- hay un elemento de desconcierto que a su manera ayuda a asentar la ambigüedad del personaje, llevándote a dudar en todo momento sobre cuáles son sus verdaderas intenciones.

Claro está, esa particularización tiene más cancha con sus dos protagonistas, con el pasado de Antonia resultando clave para entender quién es ella a día de hoy. Ahí llama la atención la fórmula de reflejar en imágenes ese daño mental que arrastra, algo que podría haber caído muy fácilmente en el ridículo y que a la hora de la verdad capta bastante bien ese sufrimiento que padece en situaciones extremas.

Por ello, 'Reina Roja' es una serie que en todo momento te deja con ganas de ver cómo avanza la investigación que sus dos protagonistas llevan a cabo, integrando además detalles algo más costumbristas como todo lo referente a la amatxu de Jon. Todo ello además acompañado por un gran despliegue de medios y un notable trabajo de puesta en escena de Koldo Serra, en especial durante las escenas de acción.

El punto débil de 'Reina Roja'

Sin embargo, del mismo modo que hay ingredientes que pueden llegar a echar a perder una gran hamburguesa, hay aspectos de una serie que pueden rebajar mucho su interés general. Y en el caso de 'Reina Roja' vuelvo a lo que mencionaba sobre la necesidad de ir aclarando el misterio, siendo ahí donde también se nota una cierta falta de naturalidad en los diálogos. Eso es algo con lo que la serie parece querer jugar a menudo y no suele ser una molestia, pero en este caso sí se vuelve un poco en su contra.

Es cierto que nunca se pierde ese componente un poco de juego mental, pero llega un punto en el que siempre que se centraba en todo lo referente al drama de la mujer secuestrada interpretada Celia Freijeiro, la serie pasaba a darme un poco igual.

Y eso no se debe a una cuestión de intensidad o a un mal trabajo de los actores, pero ahí sí que 'Reina Roja' se siente más mundana. Sí es algo que intenta complicarse más, incluso en la resolución de esta primera temporada, pero acaba descompensándolo todo. Ojo, que básicamente devoré los siete episodios de la serie, pero pasé de estar muy enganchado al principio a acabarla con la idea de que esperaba más de lo que acababan de darme.

Puede que sea como esas veces que comes un montón de patatas fritas y acabas empachado porque tú hayas perdido el control cuando deberías haberlas consumido con más moderación, pero la sensación que me queda es que hay algo en la base de 'Reina Roja' que limita hasta dónde puede llegar. Eso no quita para que esté encantado ante la posibilidad volver a ver a Antonia y Jon investigando juntos, pero ojalá el próximo misterio sea más satisfactorio.

