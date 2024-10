'Shin-Chan: El superhéroe' es un pasatiempo entretenido, pero la primera aventura CGI de los Nohara se queda lejos de las mejores películas del anime

El anime de 'Shin-Chan' lleva con nosotros desde 1992 (aunque en España se empezó a emitir bastante después), y desde entonces los Nohara acumulan más de 1200 capítulos de serie animada y 32 películas.

La penúltima en la lista es 'Shin-chan: El superhéroe' ('Shin Jigen! Crayon Shin-chan the Movie: Chounouryoku Daikessen - Tobe Tobe Temakizushi'), que además batió récords con su estreno el año pasado como la película más taquillera de la franquicia y llega a nuestros cines este 18 de octubre.

Supersushi y superobots

'Shin-Chan: El superhéroe' es la primera película animada en CGI de Shinnosuke Nohara, con dirección de Hitoshi Ône y también guionizada por él junto a Yoshito Usui. Y, como en realidad a Shin-chan le puede pasar de todo, pues esta vez se ve metido de cabeza en una batalla de ciencia ficción que ya predijo una profecía hace siglos.

Cuando una extraña luz llega del espacio e impacta en su casa, Shin-chan consigue superpoderes telequinéticos y se convierte en el único héroe que puede defender Japón de Mitsuru Hiriya, un hombre que también recibe poderes pero empieza a usarlos para destruir.

Lo nuevo de 'Shin-Chan' está un poco a caballo entre el costumbrismo cotidiano de la serie y una película de Super robots y ciencia ficción, con un culto maligno y agencias mundiales incluidos.

Aunque uno de sus problemas es que casi no encuentra del todo el tono y 'Shin-Chan: El superhéroe' tarda demasiado en despegar del todo con una introducción que parece que no se acaba y que nos hace un refrito varias veces de la trama por si no nos estamos enterando del todo.

'Shin-Chan: El superhéroe' se puede ver en cualquier momento sin necesidad de estar al día con el anime, y es entretenida y entrañable, sobre todo porque ya llevamos treinta años con la familia Nohara y el resto del reparto.

Hace ilusión ver a Kazama, Nene, Masao, Bo y el resto de la guardería, y a los vecinos de Shin-chan, pero sí que es cierto que caen de cameo sin aportar demasiado a la trama. Pero como la gran mayoría de personajes, porque la película termina con muchos frentes abiertos a la vez pero no llega a profundizar en ninguno de ellos hasta casi el final.

Quizás uno de sus grandes problemas es Mitsuru Hiriya y, sin entrar en spoilers, el otro villano de la película. Este último, porque apenas le conocemos y no llega a importar demasiado. Y Mitsuru es introducido como poco más que un incel que decide pagarla con unos preescolares porque su idol favorita tiene vida propia y decide casarse... Así que tampoco da para empatizar con él ni que te de pena como intenta casi la mitad de la película.

El CGI tampoco le ha sentado bien a Shin-chan. Porque aunque los modelos están muy bien conseguidos y algunas escenas de acción se prestan bastante bien con un resultado majo, la mayor parte del tiempo tenemos una animación bastante estática y sin la expresividad a la que estamos acostumbrados. Así que deja con la sensación de que si hubiera sido animada en animación tradicional, quizás 'Shin-Chan: El superhéroe' se habría quedado con algún momento más simpático que hubiera brillado gracias al acabado, sobre todo en el tramo final.

En castellano, hay que decir que muchos momentazos se salvan gracias al doblaje. Porque aunque la animación quede regulera y los personajes parezcan un poco tibio, la localización sigue siendo estupenda y los actores de voz consiguen levantar los momentos más lentos. En especial, Sonia Torrecilla como Shin-chan y Fátima Casado como Misae, que se roban todas las escenas en las que salen.

Lo nuevo de 'Shin-Chan' es entretenido, y sobre todo si vamos al cine con los peques va a ser un pasatiempo sin más, que tira de ternurita cuando tiene que hacerlo y mucho humor tontísimo del que trae el anime. Es simpática, es maja, y tiene esa chispita de positividad y optimismo que trae siempre Shin-chan. Pero en cuanto a trama, la aventura como superhéroe de Shin-chan se queda muy lejos de lo mejor del anime, cayendo a veces en demasiada ñoñería y pasándose de frotada con los temas que nos quieren contar.

