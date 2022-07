'The Boys' 3x07: la serie de Amazon muestra los traumas más profundos de los superhéroes y deja un tremendo cliffhanger de cara al final de temporada

No se puede negar que 'The Boys' es ahora mismo la serie estrella de Amazon Prime Video, y esta tercera tercera temporada esta siendo todavía más brutal que las anteriores, ya que no está dejando títere con cabeza a la hora de explorar esta parodia hiperviolenta del mundo de los superhéroes.

Por desgracia con el avance de cada semana nos vamos acercando al final de temporada, aunque ya sabemos que hay una cuarta en marcha y este séptimo episodio nos lo deja todo muy bien encaminadito y todas las piezas donde deben estar.

¡Cuidado, que van algunos spoilers del capítulo a partir de aquí!

La noche de Soldier Boy

El anterior capítulo finalmente nos llevó a Herogasm y nos dejó con la miel en los labios al ver cómo Soldier Boy y Patriota finalmente se veían las caras. El encuentro ha pasado factura al superhéroe estrella de Vought, que efectivamente no está acostumbrado a que nadie le plante cara y menos que le deje con un moratón de souvenir.

Si hasta ahora ya habíamos visto cómo se le estaba yendo la pinza a Patriota, este episodio resalta todavía más la espiral en la que se ha metido él solo en medio de pullas y referencias a las campañas mediáticas de la ultraderecha estadounidense.

Mientras tanto, Soldier Boy continúa con su cruzada personal para vengarse de sus antiguos compañeros de equipo mientras Butcher y Hughie intentan controlarle (y a su gatillo fácil) lo mejor que pueden. El siguiente en la lista es Mindstorm, quien además deja a Soldier Boy con una interesante revelación que nos ha dado el giro definitivo del capítulo y posiblemente de la temporada al confirmar que Patriota es su hijo biológico.

Todavía queda Black Noir en la lista de cuentas pendientes, aunque por fin este capítulo dedica algo de tiempo revelarnos más sobre el pasado de este personaje. Porque el héroe enmascarado es definitivamente el más enigmático de los Siete y ya iba siendo hora de arañar la superficie de todos los daños que tiene encima, y se está revelando justo cuando toca hilándolo perfectamente con la trama principal.

Ahora lo que queda por ver si Soldier Boy se terminará de cobrar su venganza a golpe de escudo en el siguiente capítulo. Lo cierto es que el chicle de este arco no se puede alargar demasiado más y habrá que ver si el personaje podrá aportar algo más de cara a la siguiente temporada o si será una de las bajas de esta (con muerte salvaje incluida).

El personaje tiene mucho potencial y el cliffhanger de este capítulo con Patriota ha abierto un camino muy interesante, pero habrá que ver cómo se desarrolla y si terminaremos con su inevitable enfrentamiento o tendremos una sorpresa de última hora.

Todo queda en familia

Los traumas de Black Noir no son los únicos a los que tenemos acceso, ya que gran parte de este capítulo de 'The Boys' gira entorno al pasado de Butcher. Ya habíamos visto pinceladas de su relación con su familia, en especial con su padre abusivo, pero los poderes de Mindstorm nos permite sumergirnos de lleno en las memorias de Butcher sobre el suicidio de su hermano Lenny.

Por si nos quedaban dudas, los traumas de Butcher y el ejemplo de su padre han sido decisivos para convertirle en quien es hoy, pero también se está dando cuenta de cómo ha ido corrompiendo a Hughie, quien también está hundiéndose cada vez más y perdiendo el eje moral que le caracterizaba.

La familia se ha convertido en un tema central en este tramo final de la temporada, por un lado con la revelación sobre Patriota, pero también con Frenchie y Kimiko, quienes se han convertido en el alivio necesario y más emocional en medio de todo el caos que ocurre a su alrededor y Mother's Milk sigue intentando proteger a su hija del padrastro Q-Anon que le ha salido.

Y no, Starlight no se ha quedado fuera de la acción, aunque por ahora sigue centrándose en investigar el Compuesto V y desacreditar a Homelander y Vought en público. Hay que tener fe en que todo van a terminar confluyendo en el último capítulo, pero sí que es cierto que ahora mismo "The Boys" tiene a todos sus personajes principales separados por el tablero y está haciendo malabares con demasiadas tramas a la vez, con lo que es inevitable que no todos los protagonistas tengan su momentito de gloria.