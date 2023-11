'The Buccaneers: aristócratas por amor' es la prima rebelde de 'Los Bridgerton'. Pero la serie romántica de Apple TV+ necesita algo más de carisma para convencer

Ya decíamos, cuando hablábamos del proyecto (con ocasión de sus primeras imágenes, por ejemplo), que 'The Buccaneers: aristócratas por amor' parecía la respuesta de Apple TV+ a uno de los grandes fenómenos de Netflix, 'Los Bridgerton'. Y una vez estrenada podemos decir que, efectivamente, bebe mucho de la serie de Shondaland.

No solo de ella, sino que probablemente tampoco habría existido sin la previa 'Dickinson', que tenía esa excelente exploración del interior de la autora decimonónica. Desafortunadamente, si bien tienen en común ese toque de desenfado y mirada ligeramente anacrónica al siglo XIX, a esta nueva ficción le falta cierto carisma.

Basada en la inconclusa obra de Edith Wharton, la serie nos lleva por la aventura de cinco jóvenes chicas adineradas que ponen rumbo a Londres a por un marido que las provea de cierto prestigio "vieja fortuna". Si bien los hermanos Bridgerton eran bastante idealistas en lo que al romance se refiere, las St. George, Elmsworth y la ya casada Conchita Closson son como las primas escépticas e incluso rebeldes al respecto.

Un guion que es su eslabón más débil

Las comparaciones entre la serie de Netflix y esta son inevitables y no demasiado beneficiosas para la de Apple TV+, pero diría que donde más chocan es no solo en cierto carisma pero en su escritura. Aquí el guion de Katherine Jakeways se choca contra un muro a la hora de darle la fluidez necesaria a personajes, tramas e incluso triángulos románticos.

Si bien en todo momento busca el tono desenfadado e incluso de diversión, a menudo se embarra cuando lo intenta equilibrar con temas más serios. Claro, aquí hay que distinguir que 'The Buccaneers' no deja de tener ese esqueleto dramático de la obra original y se ve con esas ganas de hablar de clasismo, moral y, quizás lo que más resalta en la serie, el paso a la vida adulta y las insatisfacciones que se producen aun cuando pareces haber conseguido eso para lo que te has preparado.

En este sentido, como drama de época y romántico cumple con todo lo que podríamos esperar, con todos esos tropos que siempre funcionan. Muchos de los cuales son, de algún modo, reinterpretados desde la perspectiva del hoy en día. Esto hace que arrojen esa luz perniciosa a comportamientos que por aquel entonces se veían normales y, de paso, se adentren en otras actitudes y modos presentes aún en nuestros días.

Desenfado, pero no mucho

En el aspecto más positivo, 'The Buccaneers' tiene su mejor baza en el retrato de estas amigas, su amistad y esa sororidad que sirve como un bálsamo en sus penurias. Sin embargo, si bien en líneas generales tenemos un buen reparto, no se atina del todo a la hora de definir personajes y personalidades lo cual hace que no termines de abrazarlas. Al menos no en sus primeros compases.

Esta brocha más gorda de lo necesario también se nota a la hora de presentar las diferencias entre la cultura de sendas élites, de sendas altas sociedades (la británica y la estadounidense) con sus remilgos y miradas altivas e incluso racismo. El de Londres se presenta como un terreno hostil al que llega cierta chispa liberadora del otro lado del charco.

Más allá de eso, creo que 'The Buccaneers' sí que tiene ingredientes de sobra como para captar a su público objetivo. A pesar de sus defectos y que, a mi parecer, le falta algo de carisma, no deja de ser bastante satisfactoria para el que busque un drama de época y romántico bien realizado y que logra tenernos pendientes del devenir de amores, desamores y crisis varias.

En Espinof: