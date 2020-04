'The Scheme: el escándalo de Christian Dawkins': el documental de HBO juega con los grises éticos del baloncesto universitario

Es curioso cómo, sin saber nada de un caso en concreto, nos queremos posicionar claramente e identificamos enseguida los villanos y héroes en un documental de crímenes a pesar de no tener claro qué está pasando en concreto. 'The Scheme', centrado en el escándalo que sacudió el baloncesto universario estadounidense en 2017, logra mostrarnos que no todo es lo que parece.

'The Scheme: El escándalo de Christian Dawkins' es una película documental de HBO (que estrena hoy su filial española) que a lo largo de dos horas pone en el centro al protagonista y presunto artífice de la trama criminal que implicaban grandes sobornos en el fichaje a jóvenes promesas del baloncesto estudiantil.

En resumidas cuentas, las acusaciones eran que diversos agentes y asesores embaucaban a jugadores de instituto para que jugasen en universidades específicas (como por ejemplo, la de Arizona) a cambio de becas deportivas y dinero en efectivo para él y su familia. Algo que contraviene el reglamento de la NCAA.

Una investigación del FBI que hace aguas

La investigación del FBI tuvo su momento culminante en septiembre de 2017, cuando en rueda de prensa se presentó en sociedad cómo funcionaba esta trama y advertía al resto de equipos de la NCAA que poseían su manual de estrategias, lo que dejaba ver que estos primeros arrestos era solo la punta del iceberg.

Y aquí viene uno de los giros del documental: no había más iceberg. O no fueron capaces de rascar más. Así, 'The Scheme' relata una investigación un tanto turbia con el FBI tirando la casa por la ventana, el agente encubierto liderando el caso despareciendo repentinamente y detenciones más propias de terroristas que de estafadores.

El documental, eso sí, está fuertemente apoyado en testimonios de Christian Dawkins, uno de los principales jugadores de la trama. En primera persona vamos conociendo cómo su experiencia y conocimientos del baloncesto de instituto en Michigan le hizo abrir su propio negocio de oteador y cazatalentos para poco a poco convertirse en un "runner" y crear su propia agencia. Agencia que hacía esos servicios de pagar por jugar en una liga amateur.

Un documental con más preguntas que respuestas

Uno de los problemas que tiene 'The Scheme' es que su director, Pat Kondelis, juega intencionalmente con la sombra de que esto es solo una fracción de algo mayor y que hay mucha corrupción en la NCAA y el baloncesto universitario.

Las dos horas se construyen con una serie de dudas y cuestiones con las que cuenta Kondelis, quien asegura que su intención no es la de que la audiencia se posicione. 'The Scheme' habla de vacíos legales, grises éticos y hasta qué punto puede ser realmente terreno del FBI involucrarse en normas de una asociación privada.

El documental comienza con una cita de un entrenador que dice que "9 de cada 10 escuelas hacen trampa y la que no va última". Una afirmación prometedora pero, al igual que el FBI, no logra ir más allá de la trama en torno a Christian Dawkins y sus contactos. Personaje que, por cierto, nunca vio nada malo en el tema de pagar por jugar.

Esto deja la sensación de que 'The Scheme' es mucho ruido y pocas nueces. Tienen un buen cebo pero no logra profundizar en las ramificaciones o perspectivas distintas, dejando al espectador con una sensación de que el documental queda o bien corto y cojo a la hora de explorar esta red de corrupción o bien que ha magnificado la historia.