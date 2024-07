Viajes en el tiempo, dinosaurios y bombarderos. El anime aventurero del creador de 'Doraemon' y el estudio de 'Boku no Hero Academia' que se puede ver en Netflix

Hace unos meses Netflix y Studio Bones, el estudio de 'Boku no Hero Academia' y 'Mob Psycho 100', nos pegaron una sorpresa anunciando una adaptación a anime de 'T・P BON'. Quizás con ese nombre no nos dice mucho, pero si hablamos del dúo Fujiko Fujio y 'Doraemon' la cosa cambia, y 'Time Patrol Bon' fue un manga de aventuras a través de la historia que publicó la mitad de la pareja artística en 1978.

Es bastante menos conocido que el Gato Cósmico, pero 'T・P BON' también se centra en viajes por el tiempo con un enfoque encantador de ciencia ficción setentera. Aunque en ocasiones es mucho menos amable que su "hermano mayor".

Aquí trabajamos con el tiempo justo

'T・P BON' es la historia se centra en Bon Namihira, un adolescente normal al que de repente le empiezan a pasar cosas extrañas. O más bien, empiezan a pasar cosas extrañas a su alrededor.

Después de presenciar una tragedia y descubrir que hay una Patrulla del Tiempo que se encarga a viajar a través de la historia para proteger a la gente, pues ya no hay marcha atrás y debe unirse a la agencia. A partir de entonces empieza a trabajar como aprendiz de la agente Ream Stream mientras ambos viajan por el tiempo y a la vez intenta equilibrar sus nuevas responsabilidades con su vida diaria.

Ya de entrada es imposible huir con la similitudes con 'Doraemon', sobre todo por su temática con toques de ciencia ficción y su estilo artístico. Pero no hay que meterse mucho en el anime de 'T・P BON' para descubrir que tiene un tono bastante más oscuro y que no se corta a la hora de ponerse turbio.

Desde accidentes sangrientos, a situaciones espeluznantes o muertes a cuchilladas, 'T・P BON' es una serie bastante más madura y más cruda. Puede chocar y causar algo de discordancia por su estilo tan blandito y tan cuqui... algo que, por otro lado, tampoco es nada nuevo si nos vamos a mangas de esta época o incluso directamente a las obras de Osamu Tezuka.

Es un anime entretenido, sobre todo si nos gustan las historias de viajes en el tiempo con un regustillo burocrático como el de 'El Ministerio del Tiempo' o con un tono más aventurero como 'Doctor Who'. Las aventuras de Bon y Ream tampoco se limitan únicamente a Japón, si no que les lleva a muchos momentos diferentes por todo el mundo y por toda la historia, lo que también le da algo más de vidilla y novedad a cada capítulo para no quedarnos muy estancados.

Aunque la fórmula pronto se hace repetitiva, especialmente si vamos al formato "binge watching" de querer meternos todos los capítulos de seguido. Y seguramente es una serie que se disfrute más yendo poquito a poco para poder saborear cada aventura.

'T・P BON' es un anime majo perfecto para pasar el tiempo, y que tiene todo lo bueno de 'Doraemon' con un tono más maduro y unos personajes infinitamente menos odiables. Especialmente Bon, que a pesar de que sería muy fácil que se convirtiera en un mal refrito de Nobita, es un protagonista que le pone muchas ganas a la vida y es fácil querer que las cosas le salgan bien.

Y donde la historia flojea, tenemos una animación preciosa de parte de Studio Bones. Que ha sabido darle una paleta de tonos pastel que evoca ese tonillo de los animes más viejos, con una línea fina y muy orgánica y unos fondos de acuarela encantadores.... Aunque por desgracia donde más flojea es en los momentos en los que tiran de un CGI que no termina de convencer.

'T・P BON' no es una serie sesuda de ciencia ficción profunda ni pretende serlo, y casi tiene un tono didáctico en ciertos momentos. Si queremos explorar una obra algo menos conocida de Fujiko Fujio y tener un buen pasatiempo aventurero, su segunda temporada acaba de llegar a Netflix para terminar de completar la historia.

