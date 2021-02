'Vitals': una optimista serie documental de HBO España que recoge el lado más humano de los primeros meses de pandemia

La primera secuencia de 'Vitals', la serie documental original de HBO España, ya da una gran pista sobre lo que vamos a ver en las siguientes tres horas (tres episodios): una canción, en catalán, optimista sobre la situación que nos toca vivir. Ese "todo irá bien" es el mensaje claro de la docuserie, que nos lleva por pasillos de un hospital de Sabadell, Barcelona.

Rodada a lo largo de varias semanas, de marzo a junio, en plena primera ola de la pandemia por COVID-19, el director Fèlix Colomer se adentra en el Parc Taulí siguiendo el día a día de varias enfermeras y convalecientes en lo que se ven saturados por la situación, por el ahogo y las terribles consecuencias de la enfermedad.

Esto narrado a través de la historia/experiencia de varias personas: Alfredo y Matilde, a punto de celebrar 50 años de casados que acaban ingresados en la misma habitación; Vanessa, enfermera de 34 años que es ingresada varias veces en el hospital; y Sandra y Noemí, auxiliares de enfermería que trabajan en la "planta COVID". Estos son los, por así decirlo, sujetos principales de la trama de la docuserie.

Una serie de no ficción que apuesta por el drama humano

Más que un documental (que sí que lo es), 'Vitals' encaja perfectamente en la emergente etiqueta de "serie de no ficción". Lo hace en un sentido en el que la mirada de la cámara nunca va hacia la frialdad de los hechos, de los datos, sino que apuesta por el drama humano de la situación. Por lo emotivo, lo emocional.

Una decisión bien consciente —de hecho, lleva por subtítulo 'Una historia humana'— ante la avalancha de cifras, de datos, de bulos, de verdades, media verdades e incluso el efecto de indiferencia que produce ya toda la información que tenga que ver con el coronavirus. A Colomer solo le interesa eso cuando impacta directamente en sus protagonistas. No va tanto sobre si hay diez o mil casos ese día, sino si hay o no EPIs, si las mascarillas faltan o cómo se lleva el que los pacientes no puedan recibir visitas.

Observación con naturalidad

La observación de este día a día es lo más natural posible, es sobria. Tanto que prescinde de explicaciones e incluso de esos preparados testimoniales tan habituales en el formato. No hay interacción con las cámaras, no hay diagramas ni largas presentaciones.

No sé si es más consecuencia de esa búsqueda por la naturalidad o por algún otro factor, pero eso hace que la serie sea un tanto monótona. Por lo menos creo que, al montar el documental, Colomer y compañía no han logrado encontrar un ritmo adecuado para ir contando las diferentes historias. Esto hace que poco a poco el interés decaiga y si eso sucede es muy difícil remontar el vuelo.

Más que contar historia, 'Vitals' quiere recoger el espíritu de esa época, esa luz de esperanza que tantas veces nos ha ayudado a levantarnos durante el porrazo inicial que supuso el inicio del estado de alarma. Es un buen reconocimiento, e incluso homenaje, a los que han estado al pié del cañón en el hospital. Sea cuidando a los enfermos sea estando postrando en las camas.