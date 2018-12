'Waco', sobria y directa miniserie que nos introduce en la gran tragedia norteamericana de los noventa

En estos tiempos que vivimos de series y relatos más grandes que la vida empeñados en estirar el chicle lo máximo posible, es de agradecer el estreno de una miniserie como 'Waco'. Donde otros podrían alargar durante temporadas los orígenes y motivaciones de los personajes, la nueva serie de Paramount Network va directa al grano y no se aparta del camino marcado. Y ahí mismo residen sus puntos fuertes y su mayor debilidad.

Los libros de las revelaciones

Creada por Drew y John Erick Dowdle, y basada en las memorias de dos de los personajes de la historia, cada uno en un bando diferente, la 'Waco' cuenta la redada que llevó a cabo la ATF contra el líder de los Davidianos David Koresh y que derivó en 51 días de asedio. Sus muy ajustados seis episodios ('Novecento' es más larga) no tienen tiempo para contarnos el origen de este personaje, algo lógico si tenemos en cuenta los dos libros que toma como base. El primero es Waco: A Survivor's Story, escrito como el propio nombre indica por uno de los davidianos supervivientes de la batalla. El otro, Stalling for Time: My Life as an FBI Hostage Negotiator, escrito por el negociador del FBI que tuvo que lidiar con semejante miura.

Ambos personajes, interpretados por Rory Culkin y Michael Shannon (también productor ejecutivo), son dos de los pilares importantes de la trama. Como no podía ser de otro modo, el estupendo Koresh de Taylor Kitsch, cada vez más cómodo tras unos inicios de carrera injustamente dudosos, es la otra parte clave del asunto. La principal.

Andrea Riseborough, que con su 'Mandy' ha tenido un año estupendo, Shea Whigham, Paul Sparks, John Leguizamo y Melissa Benoist también son piezas clave de una historia que muchos recordarán del telediario o de algún que otro viejo Informe Semanal.

Tu palabra contra la mía

Uno de los principales atractivos de la historia es que se trata del enfrentamiento entre dos hombres de palabra. Dos hombres que confían en el poder de la palabra por encima de la mano dura. Pero tampoco tan firmemente como les gustaría que pensáramos. Uno de ellos considera que 'El cortador de césped' es un milagro cinematográfico y mucho más que una película y el otro está muy desencantado con su trabajo y con la vida.

Ambos enfrentarán sus destinos en Texas, donde los problemas se resuelven a balazos, y donde por desgracia hace veinticinco años ninguna de las dos partes involucradas tenía pensado dar un paso atrás. Unos con su ciego fanatismo y otros con sus tanques blindados.

El mesías contra el negociador podría ser un título perfectamente válido para la batalla de Waco, pero por desgracia (insisto: esto pasó), las salpicaduras no se deben solo a esas dos partes individuales. Sus ambientes, sobre todo el de trabajo por parte de la Oficina Federal de Investigación, sedienta de titulares positivos para evitar ser el hazmereír de América, fueron los grandes culpables de la masacre. Porque ésto acabó mal. No es un spoiler. Es historia.

Por supuesto, David Koresh no se libra de su parte como "villano", puesto que su comportamiento obsesivo, abusivo y manipulador está fuera de toda duda. En realidad cuesta creer que nadie de su entorno hubiese intentado acabar con él antes de los sucesos que recrea la miniserie.

Shannon y Kitsch están estupendos en los roles principales, con dos papeles que van creciendo a medida que las negociaciones y las conversaciones telefónicas van creciendo en matices, hasta llegar a dar la vuelta a la tortilla, con el negociador negociado tras la retórica imparable del líder de los davidianos.

'Waco' es la historia de una serie de graves errores en cadena y de cómo el ser humano es especialista en no dar su brazo a torcer. Sus interpretaciones de primer nivel y una buena ambientación no hacen olvidar que es un trabajo un tanto rutinario que hemos visto demasiadas veces y que resulta más divertido cuando se añade una dosis de ficción caradura. Ya lo hicieron no hace tanto Kevin Smith o Ti West.