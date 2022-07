'Zero's Tea Time' ya está en Netflix: el ingenioso spin-off de 'Detective Conan' nos ofrece un vistazo al complicado día a día de Amoru

Este verano estamos teniendo partida doble de 'Detective Conan', primero con el estreno de 'La novia de Halloween' (la película número 25 de la franquicia), y ahora con la llegada a streaming de 'Detective Conan: Zero's Tea Time'.

La miniserie de anime se acaba de estrenar en Netflix y nos muestra el día a día de Toru Amoru, sin duda uno de los personajes más fascinantes de la serie.

Entre baristas anda el juego

'Zero's Tea Time' surgió como un manga escrito y dibujado por Takahiro Arai que sirve de spin-off a la serie principal de Gosho Aoyama. En este caso, Shinichi, Ran, el detective Mōri y el resto del elenco habitual de 'Detective Conan' desaparecen por completo para centrarnos en Toru Amuro.

La serie de anime cuenta por ahora con seis episodios de anime que se emitieron en Japón entre abril y mayo de este mucho año. No hemos tenido que esperar demasiado para poder verla, porque Netflix se ha hecho rápidamente con los derechos internaciones de 'Zero's Tea Time' y también con los del siguiente spin-off de la franquicia.

Pero volviendo a 'Zero's Tea Time', hay que ir avisando que tiene un tono muy diferente al de la serie principal. No esperéis enrevesadas investigaciones, ni gadgets ni grandes crímenes. Hay que suponer que los casos habituales del anime siguen ocurriendo cada día, pero para eso ya está Conan Edogawa... Porque Amoru ya tiene bastante encima con simplemente ser Amoru.





'Zero's Tea Time' tiene un formato se slice of life, presentándonos como es un día normal para Amoru, quien hace malabares con su identidad como barista del Poirot, agente secreto de Seguridad Nacional y miembro de la Organización Negra. Aunque sobre todo vamos a ver muchísimo de la cafetería y de Amoru y Azusa.

Sí, la serie de anime nos da algunos pequeños crímenes, que Amoru resuelve lo mejor que puede desde las sombras sin que nadie pueda descubrir quien es. Pero a pesar de la frenética vida de su protagonista, resulta una serie muy pausada y calmada para simplemente pasar un rato tranquilo y apreciar al personaje.

Purito fanservice

Porque es una serie llena de fanservice para los fans de Amuro, que ya adoran al personaje y quieren ver más de él. Aquellos a quien no les haga mucha gracia o no estén muy al día con 'Detective Conan' igual no terminan de encontrarle el puntillo más allá de ver cómo Amuro intenta llevar la cafetería lo mejor que puede, hacer un amigo inesperado o da consejos para sobrellevar el insomnio que él mismo debería aplicarse.

Si no estáis al día con el anime ni con las películas, 'Zero's Tea Time' se puede ver de manera independiente porque te da la suficiente información para ponerte rápidamente al día con los personajes. Aunque también hay que decir que hay algún pequeño cameo que quizás se aprecia mejor si sabes de dónde vienen cada cuál.

También hay que decir que 'Zero's Tea Time' ha llegado en versión original y con doblaje en varios idiomas, incluyendo el castellano. Ha sido una sorpresa muy agradable, porque además la serie ha tenido un buen doblaje y es de agradecer que Netflix esté trayendo cada vez más animes doblados y con tan buena calidad.

En cuanto a animación, tiene un nivel muy similar al de las series y películas y está realizado en el mismo estilo reciente del anime para que no choque demasiado. La animación cumple, aunque sí que está bastante cuidada al tratarse de una serie tan cortita. Y

Aún así, y especialmente para los seguidores de 'Detective Conan', 'Zero's Tea Time' es una serie muy disfrutable que sobre todo nos da un mejor vistazo al personaje para entender mejor su complicada vida. Se echa de menos poder ver un poquito mejor su faceta de agente, pero si queremos crímenes frenéticos siempre nos queda la serie principal. Aquí estamos por los cafés.