'Detective Conan': los dos nuevos spin-offs del anime detectivesco se podrán ver en Netflix

Si los fans de 'Detective Conan' tienen ganas de más dosis de anime, este verano vienen varias tazas hasta arriba. No solo se ha estrenado en cines 'Detective Conan: La novia de Halloween', que marca la película número 25 de la franquicia, si no que tenemos dos nuevas series spin-off a la vista y se podrán ver en Netflix.

Tés e investigaciones en streaming

El primero de las series que llegan es 'Detective Conan: Zero's Tea Time', un spin-off limitado centrado en Toru Amuro que se estrena en la plataforma el próximo 29 de julio. La serie de anime cuenta con 6 episodios y nos presenta un poco del día a día del Amuro mientras hace malabares con sus tres empleos como agente de Seguridad Nacional, su identidad como camarero del Café Poirot, y también como miembro de la Organización.

Esta no es la única que podremos ver en la plataforma, ya que aunque todavía no hay una fecha concreta sí que se ha confirmado que 'Detective Conan: The Culprit Hanzawa' se estrenará en Netflix a nivel internacional. El spin-off se estrenará en Japón en octubre, así que es posible que Netflix lo vaya emitiendo semanalmente por esas fechas como ha venido haciendo con otros animes.

La primera imagen de 'Detective Conan: The Culprit Hanzawa' nos deja ver un poco el estilo del spin-off que parece que se va a diferenciar levemente de la serie principal. Esta historia se centra en una silueta negra que se utiliza en 'Detective Conan' para representar a los culpables antes de desvelar quiénes son en realidad, con lo que podemos esperar que tenga un tono bastante de pitorreo. Shota Aoi prestará su voz a la silueta protagonista.

Por su lado, y si queréis poneros al día con la serie principal, 'Detective Conan' está disponible en Pluto TV, Amazon Prime Video y Crunchyroll, aunque por desgracia el anime es bastante largo no se puede ver al completo en streaming desde España.