Hoy en TV: la mejor película de una impresionante saga de acción que logró lo que parecía imposible por aquel entonces para Tom Cruise

Hay infinidad de sagas de acción a lo largo de la historia del cine, pero son pocas las que llegan a ser realmente memorables, pues llega un punto en el que se alargan más de la cuenta por fines meramente comerciales. Ese es el miedo que tengo con 'John Wick 5' y todo lo que pueda venir detrás de su modélica cuarta entrega, pero hay otra franquicia que ha logrado esquivarlo pese a que en su momento hubo ciertas dudas alrededor de su viabilidad.

Alucinante

La saga en cuestión es 'Misión Imposible', que no pasaba por su mejor momento cuando Paramount dio luz verde a 'Protocolo Fantasma', su cuarta entrega. En su momento se habló mucho de la posibilidad de que el fichaje de Jeremy Renner se debía a que querían que asumiera el protagonismo de la franquicia de ahí en adelante. Sin embargo, Tom Cruise dejó claro que eso no iba a suceder con la que acabó siendo la mejor película de Ethan Hunt y que le permitió volver a la cima de Hollywood, algo que parecía muy complicado por aquel entonces.

No es que escaseasen en la saga hasta entonces, pero uno de los aspectos más deslumbrantes de 'Protocolo Fantasma' son sus alucinante escenas de acción, con todo lo que sucede en el rascacielos en Dubai manteniéndose aún hoy como el punto álgido de la saga. Ya no es solamente que Brad Bird lo ilustre de maravilla para explorar todas sus posibilidades visuales, es que además también tiene una capa de ligereza que le sienta de maravilla con todo lo referente a los problemas con la equipación utilizada para la misión.

Eso sí, la película brilla en todo momento, pues no me olvido de ese dinámico arranque con el que presenta de maravilla a la villana interpretada por Léa Seydoux hasta la fuga del personaje interpretado por Cruise. También los nuevos miembros del reparto funcionan muy bien, siendo una pena que Paula Patton no reapareciese en entregas posteriores. Sí es verdad que se echa de menos una mayor presencia de Ving Rhames, pero es que no sería hasta 'Nación secreta' cuando la saga empezó a tomarse realmente en serio que la importancia de la amistad es algo esencial en la saga.

Afortunadamente, 'Protocolo Fantasma' fue un enorme éxito de taquilla que sirvió para relanzar la saga, pues la tercera entrega había dejado con ciertas dudas sobre su futuro. Ahora ya podemos disfrutar de 'Sentencia Mortal - Parte 1' en cines y Cruise ha dejado claro que él estaría encantado de seguir dando vida a Ethan Hunt hasta que tenga 80 años...

