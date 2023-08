Cada episodio de 'Medicina letal' comienza con un disclaimer transformado en un emotivo testimonio real. El director de la miniserie de Netflix acaba de revelar la razón

Podemos decir muchas cosas, algunas positivas y otras negativas (ya me explayaré en la crítica correspondiente), sobre 'Medicina Letal' (Painkiller), la miniserie más vista esta pasada semana en Netflix. Pero hay un detalle que llama la atención: al ser una ficción basada en hechos reales, cada episodio comienza con el correspondiente disclaimer. La diferencia es que este está leído por la familia de una víctima.

De esta manera, después de leer que a pesar de estar basada en hechos reales se han podido cambiar nombres, personajes, situaciones y diálogos en pro de la dramatización, la persona pasaba a contar su historia. Su realidad: cómo su hijo/hija falleció debido al OxyContin, la droga opiácea cuya historia se repasa en esta miniserie de seis episodios.

Un peculiar y emotivo arranque que, a pesar de que quizás peque un poco de manipulador, es efectivo. Además de ser una solución a una obligación legal que a Peter Berg ('Friday Night Lights'), el director de 'Medicina Letal', no le hacía gracia.

Cuestión de legalidad

Así lo acaba de reconocer en una reciente entrevista para THR. En ella, entre otras cosas, Berg revela que buscó un modo de cumplir con la obligación legal de poner un disclaimer de tal manera que los Sackler y compañía no saliesen beneficiados por la duda:

"Legal nos avisó casi al final en lo que estábamos listos para cerrar la serie que necesitábamos poner un disclaimer estándar al frente de cada episodio: 'Lo que vas a ver está basado en hechos. Algunos hechos han sido cambiados...'. Ese tipo de cosas y lo había hecho antes. En este caso, no me sentó bien. Pensé que estábamos dejando a los Sackler y Purdue Pharma irse de rositas un poco con un disclaimer como eso. Así que pensé sobre ello y entonces sugerí la idea a Legal que probásemos y encontrásemos familias cuyos hijos hubieran muerto de OxyContin y ver si podíamos hacer que leyeran el disclaimer. Y al final del disclaimer dirían 'Bien, esto no es inventado y lo que es real es que mi hijo de 20 años o mi hija de 28 años murió de OxyContin'. Legal lo pensó un momento. Legal estaba implicada en mucho de la serie, y dijeron: 'Bien, OK', si lo puedes hacer."

Y dicho y hecho, Peter Berg relata cómo a continuación pusieron una convocatoria en Los Angeles para cualquier padre que quisiese contar su tragedia con el OxyContin. En menos de diez horas ya tenían en el radar a ochenta familias de la zona que querían ser parte de esta escena de apertura. Algo que, en sus propias palabras, "me perturbó".

Protagonizada por Uzo Aduba y Matthew Broderick, entre otros, 'Medicina Letal' cuanta la historia del OxyContin tomando como punto de partida 'Pain Killer' de Barry Meier y el artículo del New Yorker 'The Family that Built en Empire of Pain'. La miniserie está creada por Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster.

