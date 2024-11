Christopher Nolan se sincera sobre 'Dune 2' delante de Denis Villeneuve: "¿Cuántos putos nombres le puedes poner a un personaje?"

No cabe duda, a estas alturas, de que 'Dune 2' ha sido una de las películas más importantes de 2024. Es más: la nueva franquicia estrella de Warner (que ya tiene incluso su serie precuela en Max) ha conseguido la cuadratura del círculo. O sea, gustar tanto a espectadores cinéfilos como al público más casual. Y la prueba de ello está en que hasta el mismísimo Christopher Nolan ha dicho que la película de Denis Villeneuve le parece un milagro.

Es una experiencia religiosa

El director de 'Oppenheimer' moderó una conversación de For Your Consideration, tal y como cuenta Variety, y se abrió respecto a lo mucho que le gustó: "Vi la segunda mitad y creo que es una adaptación milagrosa, has cogido esa segunda mitad y creado una conclusión increíble a la historia". Después, se permitió la libertad de bromear: "Tengo muchas preguntas sobre cómo lo has hecho, empezando con: Usul, Muad’Dib, Paul, Lisan al Gaib. ¿Cuántos putos nombres le puedes poner a un personaje y esperar que lo sigamos?".

Hay una pregunta seria tras la broma. En la mayoría de adaptaciones hay un trabajo de condensar y simplificar las cosas. Al ver las dos películas, y en particular la segunda, es que aquí te dedicas a explorar un poco más allá y excavas en las complicaciones, abrazándolas, pero también construyes el mundo más allá incluso del libro.

Denis Villeneuve es uno de los nombres que suenan más fuertes en la carrera de los Óscar de este año, aunque en las propias predicciones de Variety de momento le dejan fuera a favor de Ridley Scott ('Gladiator II'), Jon M. Chu ('Wicked') o Brady Corbet ('The brutalist'). ¿Jugará en su contra haber estrenado tan pronto? Lo sabremos dentro de muy poco.

