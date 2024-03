"Es una de las mejores películas de ciencia ficción que he visto en mi vida". Steven Spielberg se rinde ante la grandeza de 'Dune 2' y alaba una escena por encima de todas las demás

No son tantos los directores con un mejor conocimiento del cine de ciencia ficción que Steven Spielberg. A fin de cuentas estamos hablando del autor de títulos como 'Encuentros en la tercera fase', 'E.T., el extraterrestre', 'Parque Jurásico' o 'Minority Report'. Por tanto, deberíamos escuchar con atención lo que diga sobre el género y ahora acaba de poner por las nubes a 'Dune 2'.

"Eres uno de sus miembros más recientes"

El propio Spielberg ha dicho a Denis Villeneuve en el podcast 'The Director's Cut' que "has hecho una de las mejores películas de ciencia ficción que he visto en mi vida", en clara alusión a la recién estrenada secuela de 'Dune'. Además, no ha dejado ahí sus alabanzas al también director de 'Prisioneros':

Es un honor para mí sentarme aquí y hablar contigo. Permítemeempezar diciendo que hay cineastas que son constructores de mundos. No es una lista larga y sabemos quiénes son muchos de ellos. Empezando por Georges Méliès, Disney, Kubrick, George Lucas. Incluyo a Ray Harryhausen en esa lista. Fellini construyó sus propios mundos. Tim Burton. Obviamente Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro. La lista continúa, pero no es tan larga, y creo profunda y fervientemente que eres es uno de sus miembros más recientes.

Villeneuve quedó impresionado con esos halagos que le lanzó Spielberg, quien además tuvo tiempo para destacar una escena de 'Dune 2' que brilla por encima del resto:

Se trata de una historia de desiertos, pero para ser una película tan desértica, en esta película hay tanta ansia de agua. A pesar de toda la arena que hay en esta película, en realidad se trata del agua. Las aguas sagradas que anhelan praderas verdes y el agua azul de la vida. Se filma el desierto para que parezca un océano, un mar. Los gusanos de arena eran como serpientes marinas. Y esa escena surfeando los gusanos de arena es una de las mejores cosas que he visto. ¡En toda mi vida! Pero hiciste que el desierto pareciera un líquido.