Clint Eastwood odia a Coca Cola por culpa de 'Karate Kid': el inusual motivo por el que prohibió esa bebida en los rodajes de todas sus películas hace ya 40 años

La legendaria carrera de Clint Eastwood está repleta de películas inolvidables y el mítico cineasta está centrado actualmente en 'Juror #2', el largometraje con el que pondrá punto y final a su carrera tras las cámaras. Todavía se desconoce mucho sobre ella, pero una cosa que sí sabemos es que no habrá ni un producto de Coca Cola en el rodaje, una curiosa prohibición que se remonta hasta los años 80, más concretamente al trabajo de casting en 'Karate Kid'.

La venganza de Eastwood

Fueron muchos los jóvenes actores que intentaron conseguir el papel de Daniel LaRusso, entre ellos Kyle Eastwood. Y sí, el apellido no es casualidad, ya que se trata de unos de los hijos del máximo responsable de 'Sin Perdón' que por aquel entonces estaba sopesando la idea de convertirse en actor. Ya había tenido breves apariciones en otros trabajos de su padre como 'El fuera de la ley' o 'El aventurero de medianoche', pero finalmente el preciado papel en 'Karate Kid' fue a manos de Ralph Macchio.

Según cuenta la leyenda, a Eastwood no le sentó nada bien esa decisión, lo cual le llevó a tomar una curiosa decisión: como Coca-Cola era por aquel entonces la dueña de Columbia Pictures, el estudio que distribuyó 'Karate Kid', en cines decidió prohibir cualquier tipo de producto de la marca Coca Cola en sus sets de rodaje. Al menos siempre les quedaba la alternativa de Pepsi...

Lo curioso es que el propio Eastwood había mostrado varias botellas de Coca Cola apenas unos años antes en una escena de 'Bronco Billy', por lo que esa animadversión hacia la compañía no venía de antes. Ahora, lo de arremeter contra la compañía por una decisión tomada por los responsables de casting de una producción de Columbia Pictures no deja de ser extraño. Que además, Coca Cola vendió Columbia a Sony en 1989, pero no hay noticias de que Eastwood levantase ese veto.

Por su parte, Kyle Eastwood solamente tuvo ya apariciones breves en otros largometrajes de su padre como 'Los puentes de Madison' o 'J. Edgar', ya que optó por centrar su carrera en la música en su faceta de bajista de música jazz. Además, participó en las bandas sonoras de 'Cartas desde Iwo Jima', 'Gran Torino' o 'Invictus'...

