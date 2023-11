"Búscate una vida". Ridley Scott contesta a los historiadores que señalan inexactitudes y falta de rigor en su 'Napoleón'

¿Quién necesita rigor histórico cuando puede tener planos de pirámides reventando? Eso es lo que debió pensar Ridley Scott mientras daba forma a su inminente 'Napoleón', su particular retrato de Bonaparte protagonizado por Joaquin Phoenix que lleva unos días siendo duramente criticado por parte de algunos historiadores que, por supuesto, han sacado el lado más hostil del cineasta.

De pirámides y cortes de pelo

Según ha recogido la entrevista de Scott con The New Yorker, el tráiler del largometraje fue analizado por Dan Snow, que señaló varias inexactitudes en su cuenta de TikTok, incluyendo el mencionado patinazo piramidal —"Napoleón no disparó a las pirámides"— y el look de María Antonieta el día de su ejecución, sobre el que explicó que "María Antonieta tenía el pelo muy corto para la ejecución y Napoleón no estaba allí".

¿Cuál ha sido la respuesta del bueno de Ridley, que es la alegría de la huerta, a este fact checking? Su contestación ha sido un simple y llano "Cómprate una vida"; aunque en su defensa diremos que el propio Phoenix ya explicó en una entrevista con Empire que el público no debería usar la película como una lección de historia que tomarse al pie de la letra.

"Si quieres entender de verdad a Napoleón, probablemente deberías hacer tu propio estudio y lectura. Porque si ves esta película, es una experiencia contada a través de los ojos de Ridley".

Además, Scott habló sobre la posibilidad de que su 'Napoleón' le sirva para hacerse con el Óscar por primera vez a sus 85 años. El director ha estado nominado en tres ocasiones por 'The Martian', 'Thelma y Louise' y 'Gladiator'; incluso llegó a recibir una nominación como productor en 'The Martian' que también resultó infructuosa, así que tiene muy claro lo que va a decir si en la ceremonia de 2024 se alza con la estatuilla: "Ya era hora".

Podremos empezar a hacer cábalas sobre si Ridley Scott tendrá oportunidades de llevarse el premio gordo en la próxima temporada de premios a partir del próximo 22 de noviembre, fecha en la que 'Napoleón' llegará a nuestras salas de cine bajo el ala de Apple y Sony. Ganazas.

En Espinof: