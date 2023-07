El drama histórico de Ridley Scott que invita a tener altas expectativas con 'Napoleón': una gran película sobre crueldad y deshonor que fracasó injustamente en cines y puedes ver en Disney+

Ridley Scott tiene la magia de convertir imágenes en subtexto y también metáforas gritadas a voces al mismo tiempo. Una de sus cualidades menos apreciadas y le dan para imágenes tan contundentes como la frustración de un caballero terrateniente viendo que su yegua más preciada está siendo inseminada por sorpresa por un caballo desbocado, sin que pueda hacer nada por impedirlo.

Es una imagen tremendamente inequívoca, que marca claramente el conflicto central del relato de una forma hasta chabacana, pero también contundente. Una representación de los modos brutos para narrar de un director bastante clásico y extraordinario, que hace ficción épica como muy pocos cineastas. Pero no fue suficiente argumento para convencer de que había que ver 'El último duelo'.

Controlar el relato

Este demoledor drama histórico es una de las mejores películas recientes de Scott. O, incluso, una de las mejores películas de su filmografía, remarcando un idilio del cineasta británico con la ficción de época que vuelve a generar expectación a través del tráiler de 'Napoleón'. Si las imágenes potentes no son bastante hype, esta película que se puede ver en streaming a través de Disney+ es suficiente para esperar lo mejor de la cinta con Joaquin Phoenix.

La película nos lleva al siglo XIV para contar el sangriento y violento enfrentamiento entre Jean de Carrouges (Matt Damon) y Jacques LeGris (Adam Driver), realizando un duelo cruel donde estaba en juego el honor. LeGris es acusado de abusar sexualmente de la esposa de De Carrouges, Marguerite (Jodie Comer), y el rey de Francia concluye que un duelo a muerte entre ambos caballeros será la mejor manera en la que Dios determinará quien tiene razón.

Una mezcla de acción bélica sucia y sangrienta con intrigas palaciegas contada a través de tres perspectivas distintas, las de los tres protagonistas mencionados. Las exquisitas variaciones que el guion que Damon firma junto a Ben Affleck y Nicole Holofcener ayudan a conformar la visión que tienen de sí mismos dentro de la rigidez del momento histórico, aunque aquí nadie se corta en subrayar quien de los tres tiene la verdad.

'El último duelo': violencia y represión

Scott emplea de maravilla sus técnicas para rodar cine de acción musculoso para ir mostrando un contexto plagado de crueldad, donde incluso la búsqueda del honor está marcada por la fuerza bruta. El director no sólo se vale de los mejores técnicos en producción para recrear el momento, sino que su narración mete el dedo en la llaga sobre las relaciones entre dinero y poder, el control realizado para someter (especialmente a las mujeres) y la futilidad en intentar controlar un relato.

Es por ello que una película tan aparentemente cruda logra ser exquisita. Ambas se dan de la mano en todos los aspectos que componen la película, empezando por el guion, y permite también derribar las posibles acusaciones de autocomplaciente y seria (toda la parte palaciega con Affleck es divertida) y de intentar hacer un 'Rashomon' (aquí no hay ambigüedad, aunque sí claroscuros adultos). No ofrece el visionado más fácil por la visceralidad de algunas de sus imágenes, pero sí uno formidable que no mereció ser ignorado en su momento.

En Espinof | Las mejores películas basadas en hechos reales de la historia