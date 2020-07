David Lynch estrena un nuevo cortometraje que conecta con su inolvidable ópera prima 'Cabeza borradora'

A este genio no hay pandemia que pueda detenerlo. Mientras sigue trabajando en su taller, pronosticando el tiempo en Internet y siendo objeto de merecido reconocimiento mundial y nacional dentro de uno de los podcast más molones del país, David Lynch sigue a lo suyo y presenta nuevo cortometraje. Además, 'The Adventures of Alan R.', su breve corto, tiene relación directa con una de sus películas más míticas: 'Cabeza borradora'.

Lynch a lo suyo

A sus 74 años, David Lynch se ha convertido en uno de los creadores más prolíficos de la época de cuarentena gracias al estreno de su canal de YouTube. El director, además de los informes meteorológicos diarios, ha hecho sesiones de preguntas y respuestas con los fans y proporcionando actualizaciones sobre los proyectos de artesanía en los que está trabajando en su taller de carpintería.

Pero la guinda, al menos de momento, es que también ha estado haciendo nuevos cortometrajes y lanzándolos directamente en su canal. El último ha sido 'The Adventures of Alan R.' El trabajo consta de una sola toma donde una cabeza habla mientras permanece inmóvil en el suelo. Lynch pone la voz la cabeza. "No voy a pescar, mamá". "Mamá, no voy a pescar". El sonido de un reloj y los ruidos del viento se escuchan en el fondo de un suelo que se asemeja al patrón en blanco y negro de la habitación roja de 'Twin Peaks'.

Es el segundo cortometraje que Lynch sube a YouTube tras 'The Story of a Small Bug' hace unas semanas. El cineasta también ha estado usando su página para mostrar algunos de sus cortometrajes más antiguos estén disponibles. Trabajos como 'The 3Rs', 'Rabbits' o 'Fire (Pozar)' también están de forma gratuita en su Youtube.

El significado detrás de su último corto sigue siendo tan enigmático como de costumbre. El "Alan R." del título es probablemente una referencia a Alan R. Splet, el diseñador de sonido que colaboró ​​con Lynch en su cortometraje de 1970 'The Grandmother' y más tarde en las películas 'Cabeza borradora', 'El hombre elefante', 'Dune' y 'Terciopelo azul'. Splet ganó un Oscar por su trabajo en 'El corcel negro' y fallecería en 1994.

Lynch y Splet, dos claras influencias en el arte del diseño de sonido, basaron sus paisajes sonoros en gran medida en elementos del mundo real como el viento. El amor de Splet por la música clásica ayuda a dar un tono melódico al más abstracto de los sonidos. Para 'Cabeza borradora', Splet registró horas de ruidos de viento en Findhorn en Escocia para usar en la película. No es de extrañar entonces que en este último corto se escuchen de manera prominente ruidos de viento. El viaje de Splet a Findhorn podría ser la "aventura" a la que Lynch se refiere en el título.