Justin Theroux afirma que David Lynch no sabía de qué iban sus escenas en 'Mulholland Drive': "Me decía: no lo sé amigo, pero averigüémoslo"

David Lynch es conocido por su método para dirigir actores en los rodajes, manteniendo el misterio sobre lo que está rodando y el significado real de una escena particular, tanto es así que Justin Theroux ha afirmado que sus escenas de 'Mulholland Drive' (2001) parecían tamién un misterio hasta para el director, durante una entrevista con IndieWire con motivo de su serie de Apple TV + 'La costa de los mosquitos' (The Mosquito Coast, 2021).

Theroux interpreta al atractivo director Adam Kesher en la película de terror surrealista de Lych, un personaje detrás de un nuevo y codiciado proyecto, pero eso es todo lo que Theroux sabía sobre sus motivaciones al llegar a una de sus escenas clave, en la que descubre que su esposa lo engaña con el chico de la piscina. Según el actor:

Theroux dijo que el primer día en el set:

"Lynch despejó todo el set. 'Todos salgan de aquí'. Tenían cables y colgaban luces mientras actuabas. Y dijo: 'Espera un minuto, todos tienen que salir de aquí. Justin y yo necesitamos hablar'. Entramos la casa donde estábamos filmando, creo que la escena en la que llego a casa y encuentro a mi esposa con el pobre, interpretado por Billy Ray Cyrus. Empecé a hacerle preguntas ... Cuando terminaba una pregunta, él decía, 'Sabes, no lo sé, amigo. Pero averigüémoslo'. No estaba siendo lindo, descarado o evasivo; realmente no lo sabía. Él te dice, 'No lo sé'. Es como si estuvieras en una escalera mecánica hacia una nube con él, nunca sabes dónde sale la escalera mecánica".