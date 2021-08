"Era lo único que podía conseguirle publicidad". James Gunn cree que los ataques de Scorsese a Marvel fueron una estrategia para promocionar 'El irlandés'

"Eso no es cine". Estas palabras fueron enunciadas por el maestro Martin Scorsese hace mas de año y medio —aún no sabíamos ni lo que era una PCR—, pero aún continúan resonando como si las hubiese dicho ayer. Y es que la sonada soflama contra Marvel y sus películas de superhéroes consiguió levantar unas cuantas ampollas que parece que continúan escociendo después de todo este tiempo.

James Gunn, que está metido de lleno en la campaña promocional de su gloriosa 'El escuadrón suicida', ya contestó en su día al bueno de Marty, pero aprovechando que vuelve a tener un buen número de micrófonos delante, ha dejado otro recadito al respecto. Ha sido durante una entrevista con el podcast 'Happy. Sad. Confused.', y en ella ha relacionado las palabras del autor de 'El irlandés' con una estrategia de promoción de su película para Netflix.

"Me parece terriblemente cínico que siguiese arremetiendo contra Marvel, y es lo único que podía conseguirle publicidad para su película, así que tan sólo siguió atacando a Marvel para promocionar su película en los medios. Está creando su película bajo la sombra de las películas de Marvel, así que usa eso para atraer la atención hacia algo que no estaba recibiendo tanta atención como él quería".

Eso sí, aunque Gunn discrepe con Scorsese, no lo hace al cien por cien. Hay algo con lo que el alumno de la Troma sí comulga, y es con la falta de corazón de muchas superproducciones gestadas por grandes estudios —y, por ende, de sus directores—.

"Muchas de las cosas que dijo son ciertas. Hay muchos espectáculos sin corazón y sin alma que no reflejan lo que debería estar ocurriendo. No puedo contar la cantidad de veces que he hablado con directores antes de que hiciesen una película grande y les he oído decir, 'Hey, estamos juntos en esto, vamos a hacer algo diferente con estas superproducciones. Vamos a hacer algo diferente a lo que se ha hecho antes con ellas' para, después, verles complacer todos los caprichos del estudio y morirme del asco, honestamente".