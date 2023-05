"Si eso no está permitido, entonces Darth Vader tampoco debería hablar inglés". El director de 'Ghost in the Shell' cree que Scarlett Johansson fue una buena elección para protagonizar el remake

Con la perspectiva de los años, parece que 'Ghost in the Shell: El alma de la máquina' no ha sido recordado como el gran blockbuster que iba a ser, sino por la polémica que hubo en su momento respecto a la etnia de su protagonista. Postura que no comparte el director de la original, que consideró a Scarlett Johansson "la mejor opción posible".

La mayor Johansson

La 'Ghost in the Shell' de 1995 es un clásico indiscutible del anime y la ciencia ficción. Fue la primera de muchas adaptaciones que recibiría el manga de Masamune Shirow a partir de entonces y era de esperar que, tarde o temprano, una de ellas fuera hollywoodiense.

Rupert Sanders ('Blancanieves y la leyenda del cazador') aceptó el reto y su versión en imagen real vio la luz en 2017. La cinta recaudó unos 169 millones en todo el mundo, cifra que apenas superó su presupuesto y cerró la puerta a cualquier posibilidad de convertirla en franquicia.

La película no pasó a la historia como el ambicioso blockbuster que pretendía ser sino por la polémica de whitewashing que suscitó elegir a Scarlett Johansson como la mayor Motoko Kusanagi. Mamoru Oshii, director de la película de 1995, contó en una entrevista que no veía ningún problema con la elección de una actriz no asiática:

¿Qué problema tendría que haber con elegirla? La mayor es una cíborg y su forma física es completamente ficticia. El nombre de Motoko Kusanagi y su cuerpo actual no son ni su nombre ni su cuerpo verdadero, así que decir que una actriz asiática debería interpretarla no tiene ningún fundamento.

En el cine, John Wayne puede interpretar a Genghis Khan, Omar Sharif, un árabe, puede interpretar al Doctor Zhivago, un eslavo. Todo son convenciones cinematográficas. Si eso no está permitido, entonces Darth Vader tampoco debería hablar inglés. Creo que Scarlett era la mejor elección posible para interpretar a Motoko. Solo se me ocurre una motivación política para oponerse a ello y creo que la expresión artística debe estar libre de política.

Antes incluso de ver la película, Oshii también defendió que la libertad creativa de Sanders a la hora de afrontar esta adaptación, en vez de preocuparse por ser lo más fiel posible al anime: "El director debe tener total libertad en la dirección. Si no, no tendría sentido hacer el remake".

En Espinof | ¡La humanidad en peligro! 13 grandes películas sobre inteligencia artificial con creaciones mucho más avispadas que ChatGPT