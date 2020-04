Guillermo del Toro ha creado la lista definitiva de películas para la cuarentena junto a Rian Johnson, Aronofsky y otros cineastas

A Guillermo del Toro hay que quererle. Además de tener una mente creativa privilegiada, que se ha traducido en largometrajes tan variopintos y recomendables como 'El laberinto del fauno', 'Pacific Rim', 'La cumbre escarlata' o la encantadora —y oscarizada— 'La forma del agua', el mexicano es uno de los realizadores más activos e interesantes de Twitter.

Su último logro en la red social ha sido hacer una llamada a sus seguidores, preguntándoles qué opciones culturales están consumiendo estos días de cuarentena; un tuit convertido en un hilo gigantesco al que han aportado su grano de arena cineastas como Darren Aronofsky, Edgar Wright, Brad Bird, Rian Johnson o James Mangold.

El propio del Toro, quien, según cuenta, lleva confinado más de un mes, ha estado revisando clásicos como 'Un rostro de mujer' de George Cukor o 'El empleo' de Ermanno Olmi, e introduciendo a sus hijos a joyas imperecederas como 'Cantando bajo la lluvia' de Stanley Donen y Gene Kelly o 'La ventana indiscreta' del maestro Alfred Hitchcock a través de the Criterion Channel.

1/3 Alright- here we go- just a few ideas: I hope this can be about things we love. Not about things we hate or things we are weighed down about. We cannot answer questions out in the open but please read and respond to each other as much as possible.