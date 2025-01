Guillermo del Toro predijo que en 2025 lucharíamos con monstruos dentro de robots gigantes. No se ha cumplido (aún), pero nos dio un clásico de la ciencia ficción

La espectacular 'Pacific Rim', que puede verse en Netflix, fue dirigida por del Toro a partir de un guión que coescribió con el guionista Travis Beacham, haciendo que a estrella de la película fuera la premisa, que se desarrollaba en un futuro distópico en el que la existencia de la humanidad se ve amenazada por la repentina llegada de unos monstruos marinos llamados kaiju, que proceden de un misterioso portal situado en el fondo del océano. La única forma de detenerlos son unos gigantescos mechs llamados Jaegers pilotados por dos personas.

Hace 12 años la fantasía era el presente

Protagonizada por Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Ron Perlman o Burn Gorman, la particularidad de la trama es que tiene lugar en... 2025. Aunque inicialmente empieza en 2020, años después de un ataque inicial, dos hermanos copilotan un Jaeger para defender Alaska del ataque de Knifehead, matando a uno de ellos. El superviviente regresará en 2025, cuando la humanidad está al borde de la derrota para pilotar un modelo antiguo de Jaeger y tratar de cerrar "La Brecha" y detener los avances de los monstruos para salvar el planeta.

Lo que realmente llama la atención hoy de 'Pacific Rim' es el hecho de que se trataba de una superproducción realmente original, con un presupuesto que oscila entre los 180 y los 200 millones de dólares. No hay material previo que aprovechar, ni un universo más amplio con el que conectar o construir. Hace doce años, era una apuesta arriesgada: una fortuna invertida en un concepto original en un momento en el que ya había indicios de que los jefes de los estudios habían perdido la paciencia con los preciados autores y sus visiones caras y expansivas y ya mostraban reticencia a invertir en algo sin respaldo de una propiedad intelectual ya existente y popular.

Hoy en día sería una anomalía. Nunca se había visto algo así, probablemente no se volverá a ver. Impregnada del lenguaje no sólo de las películas clásicas japonesas de kaiju, sino también del anime, los cómics o los videojuegos, 'Pacific Rim' partía del supuesto de que un público condicionado por años y años de películas de monstruos gigantes, Power Rangers, manga y otras películas de ciencia ficción. entendería la idea en dos horas. En la década transcurrida desde el estreno los medios de comunicación no han hecho más que adoptar la ciencia ficción y la fantasía como géneros preferidos para el entretenimiento de gran presupuesto, e incluso Del Toro ganó varios Oscar por una película sobre la tórrida historia de amor entre una mujer muda y un hombre pez durante la Guerra Fría, sin embargo, los datos no mienten, los únicos taquillazos son secuelas y fracciones de franquiciados.

