Disney ha recuperado su reinado en la taquilla de 2024, que dibuja un desalentador futuro lleno de secuelas y reboots

El sector de las salas de cine se enfrenta a importantes retos mientras sigue recuperándose de la pandemia. Según Variety, los ingresos mundiales totales de taquilla han llegado a los 30.500 millones de dólares en 2024, lo que supone un descenso de más del 10% con respecto a 2023, que a su vez era casi un 20% inferior a los niveles anteriores a la pandemia. Se espera que los ingresos nacionales ronden los 800 millones, un marcado contraste con la media de 1.300 millones anuales anterior a la pandemia.

Este descenso se atribuye a varios factores, como la comodidad de los servicios de streaming, el menor número de estrenos debido a los retrasos relacionados con la pandemia y las huelgas de guionistas y actores de 2023, y la creciente dependencia del aumento del precio de las entradas para aumentar los ingresos. La industria se encuentra todavía en un "modo de recuperación post-pandemia", luchando por atraer al público de nuevo a los cines de forma constante y ofrecer una cartelera de películas diversa.

El resurgir del monopolio

A pesar de estos retos, algunas tendencias se perfilaron como exitosas en 2024. Las secuelas y las aventuras repletas de efectos especiales dominaron la taquilla, con nueve de las diez películas más taquilleras formando parte de franquicias establecidas. Esta tendencia pone de manifiesto la preferencia del público por personajes conocidos y las marcas consolidadas. Las películas originales o los reinicios de franquicias menos populares obtuvieron en general peores resultados, lo que demuestra la dificultad de lanzar nuevas ideas en el mercado actual.

Esta dependencia de las secuelas es una respuesta directa al comportamiento del público, ya que los estudios dan prioridad a opciones más seguras con un historial de éxito probado. Gracias a ellas Disney experimentó un importante resurgimiento en 2024 tras un decepcionante 2023. Películas como 'Del revés 2' y 'Deadpool y Lobezno' superaron los 1.000 millones de dólares de recaudación en taquilla mundial, y se prevé que 'Vaiana 2' alcance un éxito similar.

Es la primera vez en la era post-COVID que Disney tiene tres de las cinco películas más taquilleras del año. Otras franquicias de éxito fueron ' Gru, mi villano favorito 4' y 'Dune: Parte 2', que superó notablemente a su predecesora. Estos éxitos consolidan aún más el dominio de las secuelas y las franquicias establecidas en el panorama cinematográfico actual. según Jeff Bock, analista de Exhibitor Relations. "Parece que todo lo que Hollywood ofrece es una secuela, una precuela o un reboot ¿Pero se puede culpar a los estudios? Eso lo único que parece que el público quiere consumir".

Mal pronóstico para las ideas originales

Cuando los estudios intentaron lanzar propiedades originales -o al menos producir películas como 'El especialista', que no formaban parte de series cinematográficas ya establecidas, la mayoría fracasaron. Por ejemplo, 'Amigos imaginarios', la comedia fantástica de Paramount y John Krasinski, que costó 110 millones de dólares y fracasó en taquilla con 190 millones en todo el mundo, o el golpetazo terrible de 'Fly Me to the Moon', de Apple, lo que demuestra que el riesgo es grande, ya que las películas deben duplicar sus presupuestos de producción y gastos de marketing para ganar dinero en las salas. La acogida de estas películas no hace que los estudios estén dispuestos a arriesgarse con marcas que no han sido probadas.

Mientras las franquicias prosperaban, otras películas que no lograban conectar con el público sufrían importantes pérdidas. Entre los mayores fracasos figuran 'Joker: Folie à Deux', 'Horizon: An American Saga - Parte uno' y 'Borderlands', que obtuvieron resultados muy inferiores a sus presupuestos de producción. Esta dinámica de se ha ampliado, con películas de éxito que se convierten en éxitos aún mayores y otras fracasadas que incurren en mayores pérdidas. La industria también ha perdido la "clase media" de películas de éxito modesto que antaño proporcionaban estabilidad, concentrando aún más el éxito en la cima.

A pesar del predominio de las secuelas y de las dificultades de las películas originales, se respira un cauto optimismo. El éxito de diversos géneros junto a las franquicias sugiere un potencial de evolución del mercado más allá del dominio de los superhéroes, que ha decaído un poco. Los propietarios de las salas animan a los estudios a aumentar el volumen de estrenos y a aceptar la competencia, como demuestra el efecto positivo de la proximidad de varios estrenos importantes. La principal conclusión es que crear una sensación de urgencia y de "miedo a perderse algo", ya que el fomo es crucial para atraer al público a las salas, incluso en el caso de películas con buenas críticas.

