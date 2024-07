'Del revés 2' y las otras 5 películas de animación más taquilleras de la historia

El éxito de 'Del revés 2' ('Inside Out 2') en taquilla sigue imparable, y su recaudación no para de aumentar. No obstante, no es la única que puede presumir de esta proeza, y hoy venimos a hablaros las películas de animación más taquilleras de la historia, todas las que han logrado superar la barrera de los 1.000 millones de dólares.

Para sorpresa de nadie, la mitad de las películas son secuelas, más un remake y una adaptación de un videojuego muy conocido. Solo hay una película original y la que lidera el pódium es una cinta que desde su estudio se esfuerzan en que no se la catalogue de película de animación.

'Del revés 2'

Aunque su puesto esta lista puede variar, lo cierto es que es todo un mérito que entre llevando recaudados 1.219.793.413 de dólares sin haber cerrado todavía su recorrido en salas. Esta divertida secuela de una de las mejores películas de Pixar ha dado algo de oxígeno a la taquilla de 2024, que llevaba agonizando desde hace tiempo (aunque esperemos que no signifique que Pixar vaya a triplicar el número de secuelas en sus planes de futuro).

'Los increíbles 2'

Otra secuela de Pixar que fue un auténtico petardazo, con 1.243.225.667 dólares recaudados al finalizar su recorrido. Una segunda parte que tardó 14 años en llegar (y quizá por eso, algunas esperábamos algo más de ella) y que fue la cuarta película más vista de 2018, después de 'Infinity War', 'Black Panther' y 'Jurassic World: el reino caído'.

'Frozen, el reino del hielo'

La única película original de la lista (es adaptación de un cuento, pero me refiero a que no es secuela ni cuenta con la ventaja de que el público conozca previamente a los personajes). Dio la sorpresa consiguiendo 1.280.802.282 dólares en taquilla y fue la película más vista de 2013.

'Super Mario Bros. La película'

El único título que no pertenece a Disney. La adaptación que hizo Illumination del popular videojuego de Nintendo recaudó 1.361.992.475 dólares y mantuvo un arduo duelo contra 'Barbie', que finalmente le desbancó como la película más vista de 2023 y le dejó en un meritorio segundo puesto.

'Frozen II'

Si la primera fue una sorpresa, esta segunda ya contaba con el éxito casi asegurado, tras años de merchandising masivo y la BSO sonando a todas horas allá donde fueras. Sus 1.453.683.476 dólares obtenidos en cines confirmaron la rentabilidad de las aventuras de Elsa y compañía, y fue la tercera película más vista de 2019 después de 'Endgame' y la última de esta lista.

'El Rey León' (2019)

De verdad que no deja de sorprenderme que la película de animación más taquillera de la historia (y la novena en el top 10 de las más taquilleras en general) sea una cinta de la que ya nadie se acuerda (¡y apenas han pasado 5 años!). Pero ahí están sus 1.663.079.059 dólares recaudados en todo el mundo.

Lo más tragicómico de esta situación es que se trata de un título que Disney ha intentado por activa y por pasiva que no se catalogue como animación, ya que es un "live action" (ejem, recordemos que no se rodó con animales reales y todo es generado por el ordenador): "Decir que es animada puede conducir a error, por las expectativas que eso conlleva. Y también cambia la forma en que te sientas a verla". Si Jon Favreau lo dice...

Otros bombazos animados

Si seguimos más abajo en el top de las películas animadas que más han recaudado, tenemos más secuelas y spin-offs: 'Los Minions' en el puesto 7 (1.159.457.503 dólares), 'Toy Story 4' en el puesto 8 (1.073.841.394 dólares), 'Toy Story 3' en el puesto 9 (1.067.316.101 dólares), 'Gru 3, mi villano favorito' en el puesto 10 (1.034.800.131 dólares) y 'Buscando a Dory' en el puesto 11 (1.029.266.989 dólares). Con este panorama, no es raro que desde Pixar justifiquen la producciones de secuelas en lugar de apostar por más historias originales, que al final resultan menos rentables.

