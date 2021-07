El guionista de ‘Viuda Negra’ responde a las críticas por la nueva versión de Taskmaster: “Me incliné hacia otras cosas que tenían más sentido”

Si habéis leído —o visto— mi reseña de 'Viuda Negra', ya sabréis que no me ha entusiasmado demasiado el regreso de Marvel Studios a la gran pantalla después de dos años de secano. Bajo mi punto de vista, la cinta tiene un buen puñado de deficiencias bastante notorias que la sitúan en la parte baja de la tabla del MCU; pero parece que al fandom le está preocupando más el tratamiento que se ha dado a uno de los villanos de la función que las carencias narrativas del largometraje.

¡Ojo, que hay algún que otro spoiler a partir de aquí!

Desde el estreno simultáneo de la película en cines y en Disney+, las redes sociales se han inundado con fuertes críticas hacia el rediseño que ha recibido Taskmaster; un personaje que en los cómics es una suerte de mercenario llamado Anthony Masters, poseedor de unos reflejos fotográficos —entre otras habilidades— que le permiten imitar a la perfección los movimientos y técnicas de sus adversarios.

De cara a su traslación a la gran pantalle en 'Viuda Negra', Masters ha pasado a llamarse Antonia Dreykov, y a ser la hija del gran antagonista de la historia, utilizada como arma por su pérfido padre. Esto, más allá del poco inspirado trabajo con el background de Taskmaster, que casi es más una herramienta de guión que un personaje con todas las de la ley, ha puesto en pie de guerra a un buen número de aficionados que se han sentido "traicionados".

Como no podría ser de otro modo, el encantador fandom tóxico que reina hoy día no ha tardado en lanzar bilis contra algunos de los responsables del filme, como el guionista Eric Pearson, quien ha comentado con ComicBook.com que ha recibido algún que otro mensaje con quejas al respecto. Por suerte, parece habérselo tomado con sentido del humor después de respirar un par de veces.

"Recibí uno. Cometí el error de mirar en la bandeja de mensajes directos y alguien dijo, 'No quiero pasarme de la raya, pero Taskmaster ha sido la mayor traición de mi vida'. Me cabreé por un segundo, y después pensé, 'Bueno, has debido tener una vida bastante buena'. Si esto es lo peor que te ha pasado nunca, entonces deberías estar entusiasmado porque alguien en una película no es quien tú querías que fuese".