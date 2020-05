'Infiltrados': este documental de Jonas Mekas ofrece una clase magistral de dirección con Martin Scorsese, y está gratis en Vimeo

Los muchos devotos con los que cuenta Martin Scorsese a lo largo y ancho del globo están de enhorabuena, porque The Anthology Film Archives ha decidido poner a disposición de todos, y de forma gratuita, el documental 'Notes on an American Film Director at Work: Martin Scorsese', dirigido por el realizador Jonas Mekas en 2005.

La cinta nos sumerge de lleno en el rodaje de 'Infiltrados', largometraje que sirvió al bueno de Marty para hacerse con su ansiado Óscar al mejor director, además de cosechar otras tres estatuillas doradas. En él, podemos asistir a una clase magistral sobre puesta en escena y dirección de actores mientras disfrutamos de las dinámicas en set entre el cineasta e intérpretes como Leonardo DiCaprio, o el director de fotografía Michael Ballhaus.

Mekas, que consiguió acceso privilegiado al set de 'Infiltrados', habló así sobre su obra:

"Me pidieron hacer una película de entre cinco y diez minutos sobre Marty introduciendo su retrospectiva. Cuando ocurrió, Marty estaba rodando 'Infiltrados'. Le pregunté si podía seguirle durante una o dos semanas, y dijo que sí. Así que, así es como nació esta película. Sebastian, mi hijo, se unió a mi con una segunda cámara. Hice una versión breve y procedí con una más larga. Como estaba muy ocupado con otros proyectos en aquél momento, pedí a Benn Northover, un buen amigo, que me ayudase montándolo —tenía unas 15 horas de metraje—, y disfrutamos mucho trabajando en él porque todos adoramos a Marty. Es un tributo personal a un amigo".

'Notes on an American Film Director at Work: Martin Scorsese' puede verse desde este mismo instante en el canal de Vimeo de Anthology Film Archives, y es una oportunidad única para observar trabajar a uno de los mejores cineastas de nuestros tiempos y, de paso, aprender del maestro.