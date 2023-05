Judd Apatow afirma que la huelga de guionistas ha sido planeada por estudios de Hollywood y plataformas: "Probablemente ya saben cuándo va a acabar"

Los guionistas de Hollywood siguen en pie de guerra, y viendo el enrocamiento de la AMPTP a la hora de alcanzar acuerdos y presionar a showrunners y otros profesionales de la industria, la cosa parece que va para largo. En medio de la lucha del sindicato de escritores, son varios los pesos pesados de la Meca del cine los que están aportando su perspectiva al respecto, siendo el último de ellos un Judd Apatow que tiene las cosas muy claras.

El plan de la AMPTP

El tres veces ganador del Emmy y responsable de largometrajes como 'Hazme reír', 'El rey del barrio' o 'La burbuja', durante una entrevista con Variety, ha opinado que la posición de los estudios y las plataformas es impostada y que, probablemente, saben perfectamente cuándo y como va a terminar el conflicto. Ideas alineadas con lo que se comenta en los piquetes de Los Angeles y Nueva York.

"Creo que probablemente ya saben en qué están dispuestos a ceder. Supongo que ya saben la fecha en la que va a acabar todo esto. Probablemente lo han estado planeando durante años.

Siempre pienso que, pase lo que pase, ya podrían haberlo resuelto. Cuando acaban estas cosas, nunca dices: 'Entiendo por qué ha tardado tanto'. Nunca es algo tan ingenioso y revolucionario que pienses: 'Oh, la gente necesitaba ir a la guerra durante meses por ello'. Siempre es una posición muy obvia. Lo que es aterrador es que hay una solución, pero no estoy seguro de que todos los intereses comerciales quieran llegar a ella rápidamente".

A fecha de hoy, Apatow no tiene ningún proyecto que se vea afectado directamente por la huelga, pero esto no quiere decir que los que se encuentren en su misma situación no se vean afectados por la misma. Una vez concluya todo, cree que es muy probable que los estudios se aferren a los proyectos que se quedaron en la nevera para no seguir adelante con los pendientes.

"Afecta a todo, porque estamos desarrollando muchas cosas, así que, simplemente, tienes que parar. Luego, tan pronto como la huelga acaba, todo el mundo dice, 'Oh, ahora tenemos cosas pendientes acumuladas, no necesitamos nada'. Eso complica todo lo que intentamos hacer. No estamos en medio de otra cosa que no sea escribir".

El director, productor y guionista también ha sido crítico con el trato que se ha dado a los escritores de Hollywood y cómo este hace peligrar lo que define como un "ecosistema" que corre el riesgo de derrumbarse.

"Somos como los empleados de Twitter. Si quieren ahorrar dinero, simplemente se deshacen del 80% de los trabajadores. Por eso es un problema existencial. Si no existe el ecosistema de escritores, nadie aprenderá a hacerlo. Nadie será capaz de sobrevivir haciéndolo. Y luego todos dirán, 'Bueno, puede que escriba videojuegos, o tal vez haga TikToks en casa y me convertiré en influencer'. Hay mucha gente creativa que puede hacer otras cosas. Así que no quieres que todo el sistema se derrumbe".

Para terminar, Apatow quiso subrayar que las demandas de la WGA y sus miembros no son fruto de la avaricia, sino de la simple y llana supervivencia. Unas palabras que se alinean con las de Justin Halpern, que desmintió el mito de que "los guionistas forman parte de un grupo de gente muy rica que conducen BMWs y llevan a sus hijos a escuelas privadas".

"Ahora tenemos un sistema que no recompensa el éxito de muchos de esos proyectos. Si haces algo y lo ven mil millones de personas, no ganas más dinero que si fuese un desastre, ¿verdad? Eso no es bueno para la creatividad, porque quita mucha motivación a las personas creativas, porque trabajan muy duro para crear algún tipo de colchón para sus vidas. Nuestro trabajo está lleno de altibajos. Los éxitos pagan por el tiempo en el que las cosas no van bien. Algunas veces van bien y otras no, pero puedes vivir del tiempo que escribiste algo que tuvo muchos pagos residuales. Siempre ha sido una carrera precaria. Pero si quitas la mayoría de los apoyos, es una carrera a la que la mayoría de las personas no puede sobrevivir".

Veremos cómo evoluciona la huelga y las negociaciones entre WGA y estudios, pero hay que reconocer que la cosa no pinta demasiado bien. No sería descabellado que otros sindicatos como la DGA o la PGA —de directores y productores respectivamente— se uniesen durante los próximos días a la lucha, lo cual supondría muy malas noticias para la AMPTP y sus planes.

