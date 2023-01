"Leonardo DiCaprio pensaba que 'Titanic' era aburrida". James Cameron explica cómo convenció al actor para no bajarse del barco y dejar la película a última hora

Nadie se imagina hoy en día 'Titanic' sin Leonardo DiCaprio y Kate Winslet al frente del reparto. Fue el propio James Cameron quien pensó en ellos para el papel e incluso tuvo que hacer frente al hecho de que el estudio no querían al actor para el papel, pero lo cierto es que el también protagonista de 'El renacido' estuvo a punto de no hacer la película porque la encontraba aburrida.

Por qué quiso irse DiCaprio

Cameron ha comentado a People que cuanto todo parecía ir sobre ruedas y Winslet también había quedado encantado con DiCaprio, el actor quiso echarse atrás: "Y entonces Leonardo decidió que no quería hacer la película, así que tuve que convencerle".

El principal motivo para no querer hacer de Jack Dawson es que no veía que fuese un reto, y hablamos de un actor que unos años antes ya había dicho que no a una oferta ¡millonaria de Disney para aparecer en 'El retorno de las brujas' porque le interesaba más hacer '¿A quién ama Gilbert Grape', papel por el que consiguió la primera nominación al Óscar de su carrera. Sin embargo, Cameron no aceptó ese repentino cambio de opinión y explica cómo evitó que dejase 'Titanic':

No quería hacer un protagonista. Tuve que retorcerle el brazo para estar en la película. No quería hacerla. Pensaba que era aburrida. Solamente aceptó el papel cuando le convencí de que realmente era un reto difícil.

Lo curioso es que luego fue Cameron el que estuvo a punto de prescindir del actor cuando DiCaprio se negó a hacer una prueba de cámara con Winslet para hacerse una idea mejor de cómo sería su química. El actor aceptó cuando el director le dijo que no contaría con él si no la hacía y más tarde llegó pidiendo cambios en el guion, sobre todo que su personaje tuviese algún problema o trauma. Fue entonces cuando la explicación que le dio el cineasta hizo que todo terminase de encajar, tal y como recordaba en GQ:

Le dije: "Mira, has hecho estos grandes personajes y todos tienen algún problema, sea adicciones u otra cosa. Vas a tener que aprender a manejarte sin tener nada de eso. Esto no es 'Ricardo III'. Cuando puedas hacer lo que hacían James Stewart o Gregory Peck solamente estando ahí de pie... Ellos no cojeaban, tenían algún problema del habla o lo que fuera. Entonces estarás listo para eso pero creo que no lo estás, porque de lo que estoy hablando ahora es algo mucho más complicado. Esas otras cosas eran más sencillas, tenías esas herramientas o muletas. Esto es mucho más difícil y probablemente no estés preparado". Todo encajó en su cabeza en cuanto dije eso, entendió que era algo difícil, una película desafiante para él.

Y me di cuenta de mi error, no le había explicado lo suficiente el reto que era. Tú quieres que el actor te quiera, quieres que esté en tu película, quieres que te diga que sí, así que haces que todo suene atractivo. Pero él no quería algo que fuera sencillo, quería algo que fuera duro. Y ese ha sido su instinto desde entonces.

'Titanic' está celebrando actualmente su 25 aniversario y pronto regresará a los cines por tiempo limitado. Además, Cameron ha prometido lanzar una pieza que probará una vez por todas que Jack tenía que morir al final de la película.

