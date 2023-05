"Les dimos una película de superhéroes en la que necesitas prestar atención". Zack Snyder tiene claro el motivo por el que 'Batman v Superman' no cuajó entre público y crítica

Si me conoces o ya me has leído por estos lares, probablemente sepas que soy un férreo defensor de la obra y milagros de Zack Snyder, lo cual incluye su aportación a un difunto —o, al menos, en proceso de espirar— DCEU, dura e injustamente vapuleada por un extenso sector de la crítica y el público; algo especialmente notorio cuando centramos nuestra atención sobre 'Batman v Superman'.

Superhéroes para pensar

Siete años después de su estreno, en el marco del evento Full Circle, el bueno de Zack decidió mojarse y dar su más sincera opinión sobre el motivo que hizo que el duelo entre el Caballero oscuro de Ben Affleck y el Hombre de acero de Henry Cavill no calase entre espectadores y presuntos expertos: que la gente tuviese que prestar atención a la película.

"Creo que eso probablemente fue lo que causó que la película polarizase tanto. Creo que mucha gente entró en la película pensando: 'Oh, es una aventura de superhéroes, ¿verdad? Vamos a divertirnos con ella'.

Les dimos esta película de superhéroes mitológica moderna, deconstruccionista, empírica y repleta de capas en la que necesitas prestar atención. Eso no fue guay [para ellos]. Eso no es algo que todo el mundo quiera hacer. Fue en plan, '¿Qué? ¡No! Esto es agotador. ¿Por qué pelean de noche?' Odio eso."

Para Greg Silverman, antiguo ejecutivo de Warner Bros., tiene una perspectiva algo distinta al respecto. Según confesó en su cuenta de Twitter, cree que la pobre acogida del SnyderVerse por parte de la crítica estuvo ligada a la personalidad de Snyder.

"Mis sospechas siempre han sido que la amabilidad, la sinceridad y el entusiasmo de Zack crearon el ambiente para que los críticos infravalorasen su trabajo. Como es un ser humano humilde, accesible y decente, no encajaba en el molde de un autor. Es una mierda. Debería ser lo contrario".

Sea como fuere, sólo hay un par de cosas que quedan claras: que la versión extendida de 'Batman v Superman' es brutal y que a Zack Snyder hay que quererle.

Vía | ComicBookMovie

En Espinof | Las 29 mejores películas de superhéroes de la década