"Me encanta que los niños miren las estrellas y piensen que pueden pedir un deseo". Disney ha presentado su nueva película en Barcelona, la dirige Jennifer Lee y tiene una pinta maravillosa

Aún quedan cinco meses, que se dice pronto, para que Disney regrese a las salas de cine con 'Wish', la película con la que el legendario estudio de animación celebrará sus 100 años de historia. Para ir caldeando el ambiente, además del tráiler que pudimos ver el pasado mes de abril, en Barcelona hemos tenido el privilegio de recibir a Jennifer Lee, directora creativa de Walt Disney Studios, para que nos hablase largo y tendido sobre el proyecto.

La codirectora de la fantástica 'Frozen' y su secuela, que a su vez sirve de coguionista de 'Wish' junto a su colaborador habitual Chris Buck, presentó la última producción de la Casa del ratón con gran entusiasmo, llegando a terminar con lágrimas en los ojos; algo que demuestra lo personal que es el proyecto y que refleja el enorme mimo volcado sobre él.

Vuelve la magia

Además de un fragmento de 20 minutos compuesto por escenas en diferentes estados de desarrollo y que incluyen dos canciones que ya suenan a Óscar, Lee profundizó en diferentes aspectos, comenzando por un hermoso aspecto visual que juega con el look de acuarela y que genera una especie de efecto 2.5D realmente asombroso. No cabe duda de que, plásticamente, 'Wish' será digna de la más grande de las pantallas.

Además, la cineasta subrayó en varias ocasiones la importancia de la Disney clásica en la construcción del largometraje —las referencias a las obras magnas del estudio fueron varias y encantadoras—, expresó su amor por 'La Cenicienta' y repasó las influencias arquitectónicas españolas y norafricanas del diseño de producción, echando también flores al elenco del filme, encabezado por voces como las de Chris Pratt y una Ariana DeBose que ya llamó la atención de Lee en su paso por 'Hamilton'.

No obstante, puede que lo mejor del encuentro haya sido el interesantísimo Q&A en el que los asistentes pudimos lanzar nuestras preguntas y que no sólo versó sobre la película en concreto, sino que trató temas centrados en los entresijos del proceso creativo.

Un tratamiento visual único

Por supuesto, el mencionado tratamiento visual de 'Wish' fue uno de los ejes centrales de la conversación. Lee desveló que la idea de envolver la historia con este estilo llegó en fases tempranas de desarrollo y que ha sido posible gracias a la combinación de esfuerzos técnicos y creativos.

"Fue bastante temprano. Habíamos trabajado con el equipo de diseño de producción en Frozen y La Bella Durmiente fue mucha de su inspiración en cuanto a la composición y el estilo. Y Lisa Keane en particular es una pintora increíble y me basaba en sus obras incluso para escribir Frozen. Pero siempre existía una diferencia entre la pintura y el resultado una vez que se convertía en CGI.

Mientras hablábamos con este equipo, les dijimos: '¿Os gustaría hacerlo con nosotros para la película número 100?'. Dijimos, ¿qué pasaría si pudiéramos hacerlo para que ya no tuviera que haber diferencia? Esas hermosas acuarelas, sus hermosas pinturas, podrían ir directamente a la gran pantalla. Ha sido un sueño hecho realidad. Pero ni siquiera sabíamos cómo lo íbamos a hacer cuando dijimos que lo haríamos. Todo el crédito se lo debemos a nuestros increíbles técnicos. Hace unos meses, incluso tuvimos que volver a descubrir cómo hacer acuarelas. Y ya hemos hecho acuarelas muchas veces".

Además, Lee no dudó en reivindicar la animación bidimensional tradicional, augurando un futuro especialmente luminoso para ella y anticipando modelos híbridos de lo más interesantes.

"Creo que la buena noticia en muchos aspectos es que el 2D nunca se ha ido, y eso ha sido importante para nosotros. Pero sí, adoro el dibujo hecho a mano y hay un compromiso. Acabamos de comenzar un nuevo programa de aprendices para la próxima generación de artistas de dibujo a mano, liderado por Eric Goldberg, quien es uno de los maestros. Animó al Genio [de Aladdin], solo por dar un ejemplo. Acabamos de mostrar en el Festival de Cine de Annecy algo que mostraremos al mundo en algún momento que no podemos revelar. Se trata de un cortometraje en el que tienes acción real, dibujo a mano y CG todo junto; fue un acto de amor y no puedo esperar a que todos lo vean en honor a nuestro centésimo aniversario.

Es la hibridación con la que realmente me encanta, porque siempre debemos avanzar. Pero la identidad de quiénes somos y la identidad no solo de nuestra apariencia, sino también de nuestra calidad de animación, todavía proviene de nuestros artistas de dibujo a mano que están allí con nuestros artistas de CG todos los días".

Cuestión de experiencia

Durante la ronda de preguntas también pudimos escudriñar algunos de los entresijos de la industria, comenzando por la presión que experimenta un cineasta enfrentándose a nuevos retos tras haber tenido un éxito arrollador. En el caso de Lee fue 'Frozen', y tiene claro que para superar momentos así, sólo queda hacer una cosa: no repetir fórmulas, jugársela y luchar por tu visión.

"Cuando empezamos con Frozen, no teníamos idea de lo que sucedería y lo hicimos. Simplemente empezamos con personajes, historias e ideas que amábamos y luchamos por cada palabra [del guión]. Y dijimos que eso era lo que haríamos siempre. Y para mí, tener la oportunidad de escribir Wish con Allison fue increíble porque había estado en el universo de Frozen durante mucho tiempo. Ha sido algo muy especial. Siempre contamos con que nunca podemos repetir lo que hemos hecho. Pero eso es lo que lo hace más emocionante, intentar repetirnos y probar algo nuevo".

Eso sí, tener la valentía suficiente para capitanear largometrajes de este peso no es, en absoluto, sencillo cuando eres una de las pocas mujeres en la habitación. Por suerte, además de compartir su experiencia, pudo dar algún que otro consejo a las aspirantes a dirigir o escribir animación.

"Debo decir que me considero muy afortunada porque se me han dado muchas oportunidades. Y creo que trabajé en un ambiente donde, a menudo, era la única mujer en la habitación. Pero lo que realmente hice fue centrarme en el trabajo. Dejé mi ego a un lado porque puede ser difícil cuando eres la única. Puede ser abrumador. Pero simplemente veía a los personajes, confiaba en mi imaginación para lo que estábamos haciendo y luego trabajaba escuchando críticas constructivas, lo cual puede ser muy difícil, especialmente cuando sientes que no ves a otras personas como tú en la habitación a menudo. Pero escuchar y no tener miedo es importante, y seguir trabajando, seguir haciendo. Siempre digo que como escritor, escribir es reescribir. Dirigir se trata de dejarte inspirar por otros, de escuchar, pero mantener tu visión. Si te mantienes enfocada en el trabajo que tienes delante y no le tienes miedo, llegarás allí".

La clave del proceso

Pero, dejando a un lado la experiencia personal en el entorno laboral, ¿cuál es la clave para crear éxitos como los que ha podido firmar que funcionen no sólo en taquilla sino también a un nivel cinematográfico? Para Lee no hay duda alguna: el guión.

"Para mí, todo gira en torno a escribir. Pero, obviamente, cada parte del proceso es importante. Desde el principio, los equipos tecnológicos tienen que diseñar software que nunca antes se había imaginado. Quiero darles todo el crédito a ellos. Cuando digo que la escritura es importante es porque es la parte del proceso en la que más repetimos. Y cuando digo escritura, también me refiero a la narración visual porque yo escribo un guión y los increíbles 10 a 12 artistas de storyboard dibujan toda la película. Es como un cuadro cada cinco a diez segundos y lo ponemos con voces en la pantalla grande, como una película, y vemos qué funciona y volvemos a reescribir completamente, una y otra vez. Y también estamos reescribiendo todos los días en la sala de trabajo cuando un artista inspira algo nuevo, quieres llevarlo a la película, o si algo no funciona.

Todo esto es una combinación de personas, pero es responsabilidad del guionista asegurarse de que tenga cohesión, al igual que del director. Así que aprovecho este momento para felicitar a todos los escritores cansados ​​ahí fuera, pero también para decirles que piensen en la escritura como su herramienta más poderosa, porque es el lugar donde pueden explorar más rápidamente."

Y si la clave para crear joyas como 'Frozen' o esta 'Wish', que ya apunta maneras, es un buen guión... ¿cuál es el secreto para apelar tanto a audiencias muy jóvenes como al público adulto? Sorprendentemente, no tener a los niños en mente a la hora de crear.

"Nosotros partimos de la premisa de que no creamos esto para niños. No escribimos para niños. Escribimos desde nuestros corazones, personajes auténticos que comprendemos. Pero los niños quieren que se les inspire. Miran hacia arriba. Aman a los personajes mayores que tienen grandes vidas y no quieren verse reflejados. Quieren crecer con los personajes. Así que siento que no excluimos a los niños. No tenemos problemas con algunas cosas que son para adultos, aunque hay cosas que hacen que los niños puedan distraerse más, como las bromas, en lugar de la filosofía más sofisticada. Creo que nos esforzamos por mirar cada escena desde varias perspectivas.

Siempre digo: ¿quién soy yo como este personaje? Y él es un hombre de mediana edad. ¿Quién soy como un joven de 17 años? Pensamos en eso muchas veces, pero nunca construimos desde afuera hacia adentro. Confiamos en que las personas se relacionan entre sí a diferentes edades. Y para nosotros, la idea es que, ya sabes, Star me inspiró mucho, y tiene una obsesión con la lana, y eso muy absurdo. El concepto surgió de un físico con el que nos reunimos que habló sobre física cuántica y la teoría de cuerdas. Y pensé: "¡Oh, genial!", y se convirtió en lana. Así que hay capas de conversación que tenemos. Está lo sofisticado que está orgánicamente integrado, esperemos, con la diversión, y eso es parte de por qué nos ha llevado varios años".

Tras un buen rato tremendamente interesante y que se hizo demasiado corto, Jennifer Lee se despidió con su deseo personal para 'Wish'.

"Se trata de ser inspirador para las personas. Me encanta la idea de que las personas mayores reflexionen sobre sus deseos y tal vez se sientan un poco alentadas a atreverse a intentar hacerlos realidad. Y de que los más pequeños salgan y miren las estrellas y piensen que pueden pedirles un deseo".

'Wish. El poder de los deseos' se estrenará en salas de cine españolas el próximo 24 de noviembre de este 2023.

