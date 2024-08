"Necesitan irse del sótano de casa de mamá". James Cameron carga contra los críticos hacia su remasterización 4K de 'Aliens: El regreso' y les invita a que se "compren una vida"

Parece que, además la titánica preproducción de 'Avatar 3', que se presentó oficialmente en la recientemente finalizada D23 —junto a infinidad de secuelas más, todo sea dicho—, James Cameron va a tener que enfrentarse a un inesperado y espinoso frente de batalla que tiene abierto desde hace una buena temporada, y que ha vuelto a recrudecerse recientemente: las remasterizaciones 4K de sus películas.

James, el bully

Después de haber recibido todos los palos habidos y por haber con su trabajo realizado en 'Mentiras arriesgadas', el nuevo objeto de críticas ha sido el salto a la UHD de su espléndida 'Aliens: El regreso'; más concretamente el tremendo suavizado al que se ha sometido al grano, que continuaba presente en la versión Blu-ray HD y que, pese a no haberse perdido del todo, es mucho menos perceptible.

Además, otras quejas se han proyectado sobre el viraje de las tonalidades azules a las verdosas y a una presunta pérdida de detalle durante el proceso de DNR —así se conoce a la reducción de grano—. Pero, ¿qué tiene que decir Cameron a los críticos con este paso por chapa y pintura de su 'Aliens'? Simple y llanamente, y copiando el estilo bully de su colega Ridley Scott, que "se compren una vida".

Ha sido durante una entrevista con The Hollywood Reporter, en la que ha explicado el modus operandi de estos remasters.

"Cuando la gente empieza a criticar la estructura del grano, necesitan irse del sótano de casa de mamá y conocer a alguien. ¿Verdad? Lo digo en serio. Quiero decir, ¿estás de puta coña? Tengo un gran equipo que se encarga de los transfers. Yo hago todo el trabajo de color y densidad. Miro cada toma, cada fotograma, y luego la transferencia final la realiza un tío que ha estado conmigo [por años]. Todas las películas de 'Avatar' se hacen así. Todo se hace así. Compraos una vida, de verdad".

Personalmente no me puedo pronunciar sobre los resultados basándome en vídeos de YouTube e imágenes subidas a redes sociales —con sus consiguientes compresiones salvajes—, pero si puedo poner las manos sobre este lavado de cara a 'Aliens' ya os contaré mis impresiones. Por lo pronto, las diferencias se antojan notables, y la obsesión por destexturizar muchos clásicos modernos rodados en fotoquímico parece estar a la orden del día.

