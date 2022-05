"Netflix es muy convervadora en su producción original". David Cronenberg revela en Cannes que la plataforma rechazó trabajar con él

En la víspera del Festival de Cine de Cannes, el director David Cronenberg habló con Variety para charlar sobre su última película, 'Crimes Of The Future', revelando la dificultad de financiar el cine independiente actualmente, contradiciendo la creencia de que plataformas como Netflix tienen la llave salvadora del reino.

No es oro todo el streaming

Parece que las plataformas no son la panacea que se vende en el cine independiente cuando incluso para un gran nombre como Cronenberg resulta difícil sacar adelante sus películas. El director tardó tres años en obtener financiación para 'Crimes Of The Future':

"Es una pelea. Es una lucha que además va cambiando. En este momento, si estás haciendo una película con Netflix, entonces no tienes que preocuparte por el dinero porque Netflix tiene mucho dinero. Pero si estás haciendo una película independiente y no tienes Netflix, entonces es una lucha”.

De hecho, el director revela el chasco que se llevó con Netflix al llamar a su puerta para hacer 'The Shrouds', que ha anunciado como su nueva película ahora, en forma de serie para la plataforma y que terminó sin concretarse:

"Me decepcionó porque estaba interesado en el streaming en términos cinematográficos. Resulta que no es tan fácil conseguir una serie con Netflix. De hecho, me parecía que podría ser más fácil hacer una película independiente allí si es de cierto tipo. Diría que tal vez una película que no sea del tipo conservador como le gustaría a Netflix. Realmente estaba muy interesado en todo el fenómeno Netflix, definitivamente. Pero creo que siguen siendo muy conservadores. Quiero decir, creo que todavía son como un estudio de Hollywood más. Pensé que tal vez serían diferentes”.

Los términos del rechazo, igual que las compañías tradicionales de la gran industria: