David Cronenberg anuncia que ya trabaja en 'The Shrouds': su próxima película tendrá a Vincent Cassel tratando de contactar con los muertos

Con películas como 'Scanners' o 'La mosca' a David Cronenberg le queda poco que demostrar, pero la próxima 'Crimes of the Future' parece que no es un adiós al cine. Tras advertir que tendrá abandonos en Cannes no parece querer volver a otra pausa y Variety informa que su próxima película se llamará 'The Shrouds' y que le reunirá de nuevo con Vincent Cassel.

Regreso por partida doble

El actor francés ha protagonizado películas anteriores de Cronenberg como 'Promesas del este' (2007) y 'Un método peligroso' (2011) y volverá a formar equipo con el cineasta como protagonista interpretando a un personaje llamado Karsh, descrito como "un hombre de negocios innovador y un viudo afligido, que construye un dispositivo para conectarse con los muertos dentro de un sudario". Cronenberg escribirá y dirigirá la película, y el rodaje comenzará en marzo de 2023.

El resto del elenco no se ha anunciado, pero hay un pequeño resumen de lo que tratará:

"El negocio revolucionario de Karsh está a punto de irrumpir en el mainstream internacional cuando varias tumbas dentro de su cementerio son destrozadas y casi destruidas, incluida la de su esposa. Mientras lucha por descubrir un motivo claro para el ataque, el misterio de quién provocó este caos y por qué, llevará a Karsh a reevaluar su negocio, matrimonio y fidelidad a la memoria de su difunta esposa, así como también lo empujará a nuevos comienzos".

El productor Saïd Ben Saïd de SBS Productions emitió un comunicado adicional: