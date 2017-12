"No es una serie exclusivamente para progres": Steven Moffat explica por qué su 'Doctor Who' nunca fue mujer

Desde que conocimos que Steven Moffat dejaría de ser el guionista jefe de 'Doctor Who' y que el cargo sería cubierto por Chris Chibnall, sabíamos que la serie iba a entrar en una nueva era. Sobre todo cuando se anunció que, tras años de continuos rechazos por parte de Moffat, íbamos a poder ver al doctor interpretado por una mujer.

Ya no queda casi nada para que podamos ver a Jodie Whittaker como la nueva reencarnación del Doctor y, con la cercanía de la despedida de Steven Moffat del personaje del que se ha encargado durante siete años en el próximo especial navideño, el guionista ha confesado en una reciente entrevista la razón por la que nunca eligió a una mujer para protagonizar 'Doctor Who' y esta es, bueno, un tanto polémica:

"Esta no es una serie exclusivamente para liberales progresistas; esta es también para los que votaron el Brexit. No estoy siendo político, pero tenemos que mantener a todos a bordo."

A mi parecer, este es uno de los argumentos más rancios que se pueden usar a la hora de defender una decisión. Es cierto que 'Doctor Who' es una serie que podíamos considerar blanca y familiar, creada y diseñada para abarcar a toda la audiencia posible y, sobre todo, a un público joven. Como tal, esta ficción es una plataforma estupenda para transmitir valores universales, educar y apoyar la diversidad y el respeto hacia las culturas ajenas a la nuestra... y lo diferente en general. Por lo que es hasta necesario un cambio de sexo de vez en cuando.

Por eso este "la serie no es solo para liberales" rechina bastante y, que se diga hablando sobre una mujer, hace que vuelvan a la memoria los momentos en los que a Moffat se le ha notado cierta misoginia a la hora de retratar a los personajes femeninos tanto en 'Doctor Who' como en 'Sherlock'. Pero al igual que no quería en cuando barajó la posibilidad de fichar a una mujer para ser la Doctora espantar al espectador conservador, está convencido de que Chibnall hará que funcione:

"Todo el crédito para el. Va a funcionar, lo sé. Cada vez más audiencia lo pide. Es absolutamente la mejor decisión. Ahora es el momento"

BBC no ha confirmado que podamos ver a Jodie Whittaker al final del especial de navidad, pero es "tradición" ver al relevo en la última aventura de cada encarnación. Así que apuesto a que no queda nada para ver a la doctora en acción. Si no, pues tendremos que esperar unos meses más, hasta otoño de 2018.