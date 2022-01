'No mires arriba': Adam McKay agradece que la película de Netflix tenga haters pero afirma que algunas quejas que ha recibido son "completamente ridículas"

Hace unos días se habló mucho sobre un comentario de Adam McKay sobre su película 'No mires arriba' referidas a quizá haya gente a la que no le gustase porque no sentían preocupación por el tema que abordaba. Yo reconozco que pensaba que estaba insinuando que si no te gustaba quizá era porque no la habías entendido, pero el cineasta ahora ha clarificado su comentario.

La respuesta de McKay

El director de cintas como 'Pasado de vueltas' o 'La gran apuesta' ha charlado con Indiewire sobre la película y en lo referente al tuit en cuestión ha afirmado lo siguiente:

La única razón por la que escribí aquello fue porque cuando la gente veía la película y se alarmaba sobre lo que estaba pasando tendía a responder a ello un poco mejor. Algunos reaccionaron en plan "Estás diciendo que si no nos gusta la película es porque no nos importa el clima", lo cual es completamente ridículo. Ningún ser humano diría nunca eso. Tengo que reírme, porque está sacado de la película. De repente, parecía como si estuviera diciendo que los críticos no pueden decir nada, y por supuesto que pueden. Es importante tener debate y críticas apasionadas.

De hecho, McKay cree que es bueno que las películas provoquen reacciones encendidas, sea para amarlas o para odiarlas, ya que sentirse apasionado por algo es algo que necesitamos. Al respecto se explayó con estas palabras:

Vimos tiempos como ningún otro y las historias son parte de ello. La gente debería odiarlas, amarlas, ir de un extremo a otro. Damos la bienvenida a las críticas negativas. Creo que es algo bueno, que la gente debería luchar y ser apasionada sobre ello.

Haya gustado más o menos, lo que es innegable es el gran éxito que ha conseguido 'No mires arriba', pues ya ha conseguido el segundo mejor estreno de una película de Netflix de todos los tiempos y no es descartable que acabe superando la marca que ostenta actualmente 'Alerta roja'.