"No podemos hacer eso en 'Star Wars'": Kathleen Kennedy se posiciona contra el recasting de nuevos actores para interpretar papeles míticos de la saga

No deja de ser irónico que a punto de estrenar 'Obi-Wan Kenobi' con Ewan McGregor, Kathleen Kennedy haya salido a la palestra en Vanity Fair a decir que hacer un recasting de papeles importantes en 'Star Wars' es un error. Por lo visto, la idea le asaltó tras ver el pobre resultado comercial de 'Han Solo: Una historia de Star Wars', en la que el menor de sus problemas era Alden Ehrenreich.

Ayúdame, CGI, eres mi última esperanza

Obi-Wan no es el único papel que ha cambiado de actor durante la saga. De hecho, el mismísimo Darth Vader pasó de ser David Prowse a Hayden Christensen (ambos usando la voz de James Earl Jones), y no hay que olvidar que, en la próxima serie de Lando Calrisian, Donald Glover tiene todos los papeles para seguir interpretándole en lugar de Billy Dee Williams. Entonces, ¿por qué estas declaraciones?

Debería haber momentos en el camino donde aprendes cosas. Ahora parece clarísimo que no podemos hacer eso.

Kennedy no ha explicado si con "no podemos hacer eso" se refiere exclusivamente a los tres papeles míticos de la saga o se extiende también a los secundarios. Lo que está claro es que podemos esperar resurrecciones y lavados de cara por el camino, demostrando que lo de 'Rogue one' y 'The mandalorian' fue solo el principio de una saga que a veces da la impresión de haberse quedado varada en la galaxia.