"No quería otra película de Marvel rodada con pantalla verde". El director de 'Deadpool 3' explica la importancia de las localizaciones reales

Por mucho que me de una pereza inmensa pensar en que 'Deadpool 3' vaya apostar por la trillada narrativa del colapso multiversal, no puedo negar que la primera aventura del mercenario bocazas integrada en el MCU me llame poderosamente la atención. ¿Los motivos? Principalmente la curiosidad por ver si la Casa de las ideas cumple con su promesa de ofrecer al público un espectáculo que haga justicia a su alardeada calificación R.

Como toda la vida

No obstante, durante una entrevista con Total Film, su director Shawn Levy, responsable de títulos como 'Acero puro' o 'El proyecto Adam', me ha dado otra razón de peso para confiar en su próximo largometraje. Este no es otro que la preferencia por dejar al lado el Volumen y las pantallas verdes y dar preferencia a las localizaciones reales durante el rodaje.

Por desgracia, esto es poco menos que un arma de doble filo al hacer que las filtraciones con detalles de la filmación —spoilers incluidos— del sean mucho más sencillas de llevar a cabo. De igual modo, Levy tenía clara cuál debía ser su aproximación a 'Deadpool 3'.

"Me decepciona que se hayan filtrado las fotos. Pero este es el precio que pagamos por comprometernos con rodar en localizaciones reales. Tomé una decisión muy temprano en la preproducción de la película de que, aunque Deadpool ahora forma parte del MCU, no quería otra película de Marvel rodada en un set con pantalla verde y extensiones digitales de escenarios".

En parte, la voluntad del cineasta llega impulsada por el legado no sólo de Deadpool y Lobezno, sino de una era Fox de adaptaciones marvelitas que permitió que el MCU pudiese existir; un hecho que, según ha explicado Levy, formará parte de la narrativa de la cinta.

"Deadpool y Lobezno son personajes icónicos de Marvel; más concretamente, personajes icónicos de la era Fox de Marvel. No vamos a pretender que: 'Oh, chasqueamos los dedos y de repente esa herencia de Fox ni existe, ni moldeó mucho de lo que ahora conocemos como el MCU'. Fox también moldeó la carrera de Ryan, la carrera de Hugh y mi carrera. Así que ahí hay mucha historia, y hay mucha historia de Marvel en Fox. Y eso es parte de nuestra narración".

A fecha de hoy, y esto con la huelga de actores y guionistas en marcha debe cogerse con pinzas, 'Deadpool 3' debería llegar a nuestros cines el próximo 30 de abril de 2024. Veremos si se cumple la previsión y el personaje de Ryan Reynolds aterriza en la factoría Disney con el mejor pie posible.

