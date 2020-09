'El Padrino. Parte III' tendrá una nueva versión: Coppola afirma que es "una conclusión más adecuada" para la trilogía

Francis Ford Coppola no necesita rodar nada nuevo para tener entre manos uno de los estrenos más esperados para los amantes del séptimo arte. Treinta años después, se acerca una nueva versión de 'El padrino: Parte III' ('The Godfather Part III', 1990) que llevará el peculiar título de 'Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone'.

Una conclusión "más adecuada" para 'El padrino' y 'El padrino: parte II'

Paramount Pictures ha anunciado el lanzamiento de esta edición que no solo ofrece una restauración del film original sino también un nuevo montaje que, al parecer, es más fiel a la visión original sobre el final que tenían Coppola y Mario Puzo. Cabe recordar que Puzo, autor de la novela de 1969 que dio origen a la trilogía de 'El padrino', colaboró con el director en los guiones de las tres películas.

Según ha informado Paramount, Coppola y su compañía Zoetrope han trabajado a partir de un escaneo en 4K del negativo original para llevar a cabo una restauración fotograma a fotograma tanto del largometraje estrenado en 1990 como del nuevo montaje. El proceso ha ocupado seis meses de trabajo y ha servido para corregir manchas, arañazos y otros desperfectos en el material original, además de trabajar en la mejora de la mezcla de sonido.

'Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone' tendrá un estreno limitado en cines en el mes de diciembre aunque falta saber si este evento estará reservado únicamente a Estados Unidos o se extenderá a otros países; en tiempos de pandemia, con clásicos volviendo a las salas, parece una estupenda idea. Francis Ford Coppola ha dejado estas declaraciones sobre el montaje alternativo de 'El Padrino 3':

"Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone es un reconocimiento del título que Mario y yo preferíamos y de nuestras intenciones originales sobre lo que se convertiría en 'El padrino: parte III'. Para esta versión del final, he creado un nuevo principio y desenlace, y he reorganizado algunas escenas, planos, y fragmentos musicales. Para mí, con estos cambios, y este metraje y sonido restaurado, es una conclusión más adecuada para 'El padrino' y 'El padrino: parte II', y estoy agradecido a Paramount y Jim Gianopulos [CEO de Paramount] por permitirme revisitarla."

'El padrino' es una de las grandes sagas del cine, en especial porque las dos primeras partes están consideradas como dos de las mejores películas de todos los tiempos. La tercera entrega está mucho peor valorada y se suele calificar como un cierre decepcionante o insatisfactorio para la historia de los Corleone, a pesar de que en su momento recibió siete nominaciones a los Óscar (incluyendo mejor film del año).

El propio Coppola reconoce en el comunicado público que 'El Padrino. Parte 3' no estuvo a la altura de las dos primeras entregas. De hecho, en una entrevista con James Lipton para 'Inside the Actor’s Studio', en 2001, reconoció que el dinero fue la razón para rodar otra secuela. "Estábamos arruinados", confesó Coppola.

"En ese momento, no sabía a dónde dirigirme. Había estado en muchas aventuras y finalmente Frank Mancuso [exjefe de Paramount Studios] vino y me dijo: '¿Harías El Padrino, Parte III?'. Lo pensé y me di cuenta que podía llegar a un acuerdo que nos pusiera otra vez en marcha. Empecé realmente a sentir que se lo debía a mi mujer, hacer algo de dinero y dárselo a ella para mantener su casa, y elegí hacerlo". Cabe recordar que el cineasta incluyó en el reparto a su hija, la ahora respetada cineasta Sofia Coppola (para encarnar a Mary Corleone), siendo su interpretación uno de los aspectos más criticados del film.