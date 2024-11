Tras los palos a 'Megalopolis', Francis Ford Coppola carga contra Rotten Tomatoes por intentar "controlar el cine". "Quieren que las películas sean como Coca Cola"

Un 46% de valoraciones positivas por parte de la crítica y un 35% por parte del público. Estos son los datos que 'Megalopolis', la última y caótica producción de Francis Ford Coppola ha cosechado hasta el momento en una Rotten Tomatoes que continúa labrándose su reputación como una de las webs más criticadas y controvertidas relacionadas con el mundo cinematográfico y televisivo.

Números contra arte

Como era de esperar, al legendario cineasta tras joyas como 'Apocalypse Now' o la saga 'El padrino' no le ha hecho demasiada gracia ver estos pobres datos numéricos creando una idea general sobre el que, probablemente, haya sido su proyecto más ansiado. Es por esto que, en una entrevista con CinePOP, ha cargado no sólo contra la página de los tomates, sino contra los agregadores de puntuación online en general.

Para ello, el realizador ha trazado una extraña pero no menos lógica línea entre cine y deporte para, al mismo tiempo, velar un discurso sobre una presunta manipulación por parte de una industria demasiado preocupada por el dinero.

“Bueno, Rotten Tomatoes y CineScore, y todos estos sistemas de puntuación, son una forma de intentar controlar el cine, que es arte y no debería ser controlado, tratándolo como un deporte. En otras palabras, todos sabemos que en los deportes los equipos juegan, algunos ganan, otros pierden, y así se controla si los aficionados van o no. Y como la industria cinematográfica moderna quiere controlar cómo la gente va al cine porque no quieren perder dinero, no quieren riesgo, pero el verdadero arte tiene riesgo”.

Dejando a un lado el hecho de que, si la industria quisiera controlar al público para ganar dinero, puntuaría todas las películas con notas hinchadísimas en agregadores, no vamos a quitar la razón a Coppola cuando afirma que el arte —o todo lo que se salga de la fórmula matemática creada a base de algoritmos— es un sinónimo de riesgo para los señores de los maletines y las corbatas. Un riesgo que, por otro lado, es tremendamente necesario para ofrecer experiencias difíciles de olvidar, salgan mejor o peor.

"A menudo he dicho que hacer arte sin riesgo es como tener hijos sin sexo. No es posible. Tienes que lanzarte a lo desconocido, porque ahí es donde demuestras que eres libre, algo que también explica la película. Y esto es anátema para el sistema moderno que está en funcionamiento hoy. Así que la industria del cine no quiere riesgo. Quieren que las películas sean como Coca-Cola o algo así".

'Megalopolis', una producción presupuestada en torno a los 120 millones de dólares —de los cuales, la inmensa mayoría salieron del bolsillo de Coppola—, tan sólo ha sumado un total de 13,6 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo, alzándose como una de las grandes debacles cinematográficas en términos económicos de los últimos años.

