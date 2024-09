El público dicta sentencia sobre 'Megalópolis' y afirma que la película de Coppola es una de las peores de ciencia ficción del siglo XXI. Solamente hay 9 con una valoración más baja

Al fin se ha estrenado en cines 'Megalópolis', la película de ciencia ficción que Francis Ford Coppola ha tardado más de 40 años en poder sacar adelante. Todo apuntaba a un desastre en taquilla para esta superproducción de más de 100 millones de dólares, pero es que además ha gustado tan poco al público que seguramente se acabe hundiendo aún más.

Batacazo

La cuestión es que 'Megalópolis' ha conseguido una D+ en Cinemascore, una valoración bastante baja que da a entender que tampoco va a tener mucho aguante en la taquilla de Estados Unidos. De hecho, eso la convierte en una de las peores películas de ciencia ficción de lo que llevamos de siglo XXI, pues apenas son 9 las que consiguieron una nota más baja:

Una mezcla bastante curiosa de títulos, la verdad. Pues hay algunos que no me sorprende lo más mínimo ver en esa "selecta" lista, mientras que otros me da que se deben más a la decepción que debieron llevarse los espectadores en su momento. Por mi parte nunca me cansaré de reivindicar 'El incidente' como una película mucho mejor de lo que se dijo en su momento.

Además, 'Megalópolis' tampoco brilla dentro de la filmografía de Coppola, ya que la película protagonizada por Adam Driver ha recibido la peor nota de todos sus trabajos valorados en Cinemascore. Por si tenéis curiosidad, estos son sus otros largometrajes con nota en este servicio:

El resto de películas de Coppola se estrenaron antes de la llegada de Cinemascore o no se estrenaron en un número suficiente de salas como para recibir una valoración en este servicio.

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia

En Espinof | Las 9 mejores películas de Netflix en 2024