La productora de 'El Cuervo' cree que Alex Proyas debería "estar orgulloso" del remake en lugar de quejarse por su existencia

No se puede decir que la nueva versión de 'El cuervo', que se estrenará treinta años después de la de Brandon Lee (con su consecuente y bien sabido accidente), haya empezado con buen pie. Los críticos americanos han dicho de ella desde que es "innecesaria y olvidable" hasta que "toma todas las decisiones equivocadas". Uf. A esta percepción general no ayuda, además, que Alex Proyas, el director de la cinta de 1994, esté terriblemente decepcionado con la mera existencia de este remake.

Ni cuervo, ni cuerva

Proyas no se ha callado ni por un segundo su percepción de esta nueva película, afirmando que preferiría que no se hubiese hecho. De hecho, se dedica a repostear malas críticas de la misma en Letterboxd. Sin embargo, para Molly Hassell, productora de 'El cuervo', es muy sorprendente que no se lance a ella apoyándola al cien por cien, como le ha contado a The Hollywood Reporter.

Debería hacer que la gente estuviera orgullosa. Estoy sorprendida de que no haga que el director original esté más orgulloso, porque es un paso en una dirección distinta, pero un paso necesario para hablar de temas tan antiguos como el amor y la pérdida.

Es una manera definitivamente naíf de verlo: Proyas, en 2019, ya dijo claramente que creía que no se debería hacer un remake porque se trataba del legado de Brandon Lee, y este tenía que ser tratado con respeto. Al menos puede estar tranquilo: todo parece indicar que esta nueva película, dirigida por Rupert Sanders, va a quedar para la historia como un simple pie de página, al igual que las tres secuelas y la serie de televisión basadas en la cinta de 1994.

