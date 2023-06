Por qué Steven Spielberg fue rechazado en dos ocasiones para dirigir una película de James Bond y jamás podrá cumplir su sueño

Echar un vistazo a la lista de directores que han contribuido a moldear la prolífica saga de James Bond desde su debut en 1962 nos permite descubrir una concentración de talento realmente espectacular, y nombres como los de Terence Young, John Glen, Martin Campbell o Sam Mendes —entre otros—. Pero este dream team pudo haber estado engrosado por una de las grandes leyendas contemporáneas del séptimo arte.

El sueño perdido

Este no es otro que Steven Spielberg, que confesó en The Michael Ball Show que ofreció sus servicios no una, sino dos veces, para capitanear una aventura de 007 para la gran pantalla durante la década de los 70, cuando ya había enamorado a medio mundo con las magníficas 'Tiburón' y, más tarde, con 'Encuentros en la tercera fase'.

"Después de 'Tiburón', que fue un gran éxito, pensé: 'Hey, ahora la gente me dará montaje final. Así que llamé a Cubby [el productor Albert Broccoli] y ofrecí mis servicios, pero él no pensó que fuese adecuado para el trabajo. Más tarde, incluso después de que saliera 'Encuentros' y fuera un gran éxito, intenté participar en una película de James Bond una vez más. Y aún así, no pensaron que fuese el indicado para ello".

Pero el bueno de Steven no iba a darse por vencido, y aprovechó un encuentro fortuito con Roger Moore en la ciudad de París para intentar hacer "networking" y convencer al mandamás de que le dejasen jugar con el personaje de Ian Fleming. "Nos sentamos y hablamos", comentó Moore en una entrevista con MTV. "Dijo que le encantaría dirigir una película de Bond".

Moore, movido probablemente por el entusiasmo del futuro Rey Midas de Hollywood, no dudó en contactar con Broccoli, únicamente para descubrir que no estaba muy por la labor. El motivo, según parece, fue la supuesta falta de experiencia de Spielberg, que aún daba los primeros —y espectaculares— pasos de su prolífica carrera: "Spielberg quería un trozo, y Cubby no quería regalar nada", explicó el actor.

Desgraciadamente, parece que el tren de Bond ya ha pasado para Steven Spielberg. Aunque, a juzgar por estas palabras del cineasta en las que expresó abiertamente cuál era su sueño, parece que el que ha perdido una oportunidad de oro ha sido, realmente Albert 'Cubby' Broccoli:

"Cuando empecé a hacer películas, la única franquicia en la que me importaba y de la que quería formar parte era James Bond. Cuando empecé como director de televisión, mi sueño más grande era hacer una pequeña película que obtuviera algo de notoriedad, y luego Cubby Broccoli me llamaría y me pediría que dirigiera la siguiente película de James Bond. Pero nunca pude conseguir que Cubby Broccoli me contratara, y ahora, tristemente, no pueden permitirse pagarme".

