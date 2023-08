"Es realmente chiflada y absurda". La directora de 'The Marvels' explica por qué su película es diferente al resto del Universo Marvel

Desde mayo de 2023 a mayo de 2024 (a priori, probablemente la huelga haya mella en la fecha de estreno de 'Deadpool 3') solo tendremos una película de Marvel. Si va a servir como revulsivo de la "fatiga superheroica", que en realidad este año hemos sabido que es más bien fatiga del blockbuster genérico, aún es una incógnita. Lo que está claro es que Disney, necesitada de éxitos, no quiere estrenar 'The Marvels' por la puerta de atrás. El problema es que la promoción que nos debería motivar para verla... está causando más desagrado que otra cosa.

Para, Kamala estás liando

Nia DaCosta, la directora de 'The Marvels', es consciente del cansancio superheroico en taquilla (¿cómo no serlo?) y le ha contado a la revista Total Film la manera en la que este crossover, que se estrenará el 10 de noviembre, está dispuesta a mitigarlo. La respuesta no va a gustar un pelo a los que exigen un tipo de blockbuster más serio, eso sí.

La mayor diferencia con otras películas del UCM hasta la fecha es que es realmente chiflada y absurda. Los mundos a los que vamos en esta película son mundos como ninguno que hayas visto en el UCM. Mundos luminosos que no has visto antes.

Para ilustrar su concepto, la productora ejecutiva Mary Livanos lo compara con la narrativa más seria de 'Los Vengadores': "Esas películas son épicas conclusiones de una historia, mientras que este es un team-up dentro de una narrativa que no necesariamente esperamos en Marvel". Si la baza ganadora de 'The Marvels' va a pretender ser su locura y lo diferente que es, necesitan urgentemente hacer tráilers que lo reflejen, porque hasta ahora lo que hemos tenido es más bien genérico, la verdad.

Por supuesto, DaCosta ya deja caer que todo lo que pasa aquí puede tener ramificaciones en el resto del UCM, pero no quiere adelantar nada: "Esa es una pregunta para Kevin Feige. Tengo muchas ideas. Pero de hecho no tengo ni idea de lo que van a hacer en las películas de Vengadores. Sé que los que las hacen ven lo que estamos haciendo. Tengo cosas que quiero que pasen, pero no estoy segura". ¿Conseguirá recaudar mil millones como 'Capitana Marvel' o supondrá el primer fracaso rotundo del UCM? Habrá que esperar para verlo.

En Espinof | Cronología Marvel - Orden para ver las películas y series del Universo Marvel